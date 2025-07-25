高股息沒填息沒差？專家斥「荒謬」：00878表現最出色、0056、00919緊追

台灣人愛領息，觀察台股ETF受益人數排行，前三名皆被季配息的高股息ETF佔據排名，依序是國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）。

市場法人表示，雖然名字都叫高股息，但股民在領到高息的同時，也要注意填息表現，以免賺了股息賠了價差，觀察這些ETF當中，可發現以00878填息表現最為優秀，讓股民享受到領息小確幸的同時，真的有資產成長。

為什麼填息這麼重要？市場專家點出，「填息」就代表股價回到除息前的價位，股民能夠領到利息，還能兼顧資本利得。

觀察去年（2024年）第一季以來，熱門季配息ETF共除息5次，其中以00878填息4次最優，填息率達8成；而00919、0056則填息2次，填息率4成；至於近來打響名號的的大華優利高填息30（00918），雖名稱有填息，但卻僅填息了1次，填息率為2成。

由此可見，過度追求配息的ETF會損害填息表現，若攤開距離「完全填息」的股價差距就更加明顯，以7月24日收盤價計算，填息率最高的00878，距離歷史最高除息參考價的21.23元，差距僅-5.48%。

但其他三檔距離完全填息皆在-10%以上，其中連續配出高息的00919差距更是來到-17.30%，代表若投資人將配息全拿去實現小確幸，荷包減少了17.30%的資產，若原本有1000萬元，荷包只剩837萬元。

市場法人表示，目前市面上有些說法是，若投資目的是想「領息」那就別在乎績效，但事實上這種說法非常荒謬。

投資目的不管是領息或是賺資本利得，結果都是為了要透過合理的配置達到資產增長的效果，若只在乎領息而使績效不斷減損，那相當於不斷領本金而已。

以心理學來說，人類會有「心理帳本」，容易將領到的息當作是意外之財而通通花掉，與其選擇「過度配息」的標的讓資產減損，倒不如存起來更能累積資產。

上述熱門高股息ETF皆屬於被動式ETF，相較配息率或殖利率，應關注成分股是否具備穩定填息的能力，由於台股的各股配息率約在4-6%左右，主管機關對於收益平準金的動用方式也日益收緊，正是要保護投資人不被過度配息而傷害。

預期這些日子常見的10%配息只能變成回憶，這些熱門高股息ETF的年化配息率皆會回歸正常，讓投資人享受合理息收的同時，真正能累積資產。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。