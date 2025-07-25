快訊

欠銀行逾20億！國光客運年虧1.9億 苦撐14條路線喊「不玩了」

還在用嗎？Google短網址下月「賜死」！官方公告：連結全面失效

整理包／726罷免名單有誰？我有投票資格嗎？上班怎麼辦？規定一次看懂

高股息沒填息沒差？專家斥「荒謬」：00878表現最出色、0056、00919緊追

聯合新聞網／ 綜合報導
專家提醒投資人選擇ETF時應重視總報酬與填息率，避免只看高配息率反陷虧損風險。記者許正宏／攝影
專家提醒投資人選擇ETF時應重視總報酬與填息率，避免只看高配息率反陷虧損風險。記者許正宏／攝影

台灣人愛領息，觀察台股ETF受益人數排行，前三名皆被季配息的高股息ETF佔據排名，依序是國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）。

市場法人表示，雖然名字都叫高股息，但股民在領到高息的同時，也要注意填息表現，以免賺了股息賠了價差，觀察這些ETF當中，可發現以00878填息表現最為優秀，讓股民享受到領息小確幸的同時，真的有資產成長。

為什麼填息這麼重要？市場專家點出，「填息」就代表股價回到除息前的價位，股民能夠領到利息，還能兼顧資本利得。

觀察去年（2024年）第一季以來，熱門季配息ETF共除息5次，其中以00878填息4次最優，填息率達8成；而00919、0056則填息2次，填息率4成；至於近來打響名號的的大華優利高填息30（00918），雖名稱有填息，但卻僅填息了1次，填息率為2成。

由此可見，過度追求配息的ETF會損害填息表現，若攤開距離「完全填息」的股價差距就更加明顯，以7月24日收盤價計算，填息率最高的00878，距離歷史最高除息參考價的21.23元，差距僅-5.48%。

但其他三檔距離完全填息皆在-10%以上，其中連續配出高息的00919差距更是來到-17.30%，代表若投資人將配息全拿去實現小確幸，荷包減少了17.30%的資產，若原本有1000萬元，荷包只剩837萬元。

市場法人表示，目前市面上有些說法是，若投資目的是想「領息」那就別在乎績效，但事實上這種說法非常荒謬。

投資目的不管是領息或是賺資本利得，結果都是為了要透過合理的配置達到資產增長的效果，若只在乎領息而使績效不斷減損，那相當於不斷領本金而已。

以心理學來說，人類會有「心理帳本」，容易將領到的息當作是意外之財而通通花掉，與其選擇「過度配息」的標的讓資產減損，倒不如存起來更能累積資產。

上述熱門高股息ETF皆屬於被動式ETF，相較配息率或殖利率，應關注成分股是否具備穩定填息的能力，由於台股的各股配息率約在4-6%左右，主管機關對於收益平準金的動用方式也日益收緊，正是要保護投資人不被過度配息而傷害。

預期這些日子常見的10%配息只能變成回憶，這些熱門高股息ETF的年化配息率皆會回歸正常，讓投資人享受合理息收的同時，真正能累積資產。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金

相關新聞

高股息沒填息沒差？專家斥「荒謬」：00878表現最出色、0056、00919緊追

台灣人愛領息，觀察台股ETF受益人數排行，前三名皆被季配息的高股息ETF佔據排名，依序是國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）。市場法人表示，雖然名字都叫高股息，但股民在領到高息的同時，也要注意填息表現，以免賺了股息賠了價差，觀察這些ETF當中，可發現以00878填息表現最為優秀，讓股民享受到領息小確幸的同時，真的有資產成長。

00726B年化率7.5%！今最後上車日 專家看好：美元貶值反而是大利多

美元走弱情況，新興市場債券異軍突起，觀察今年以來債券報酬率排行，可發現「新興市場債」表現亮眼，加上其較高的殖利率表現，被法人及大戶納入固收型ETF標配，如國泰新興投等債（00726B）即將於下週一（28）日除息0.58元，年化配息率達7.5%，今天最後申購日前買氣浮現。

0056配息大跳水！專家提「內憂外患」雙重夾擊：風險控管成高股息常態

元大高股息ETF（0056）近期納入了統一、信邦等配息穩健的公司，並加碼具壽險業務的凱基金、台新金以及製鞋大廠寶成。然而，市場更為關切的是，0056的股利竟然自高檔1.07元的連續四季紀錄突然降至0.866元，降幅之大令市場始料未及。

不靠台積電也噴！老牛：00952卡位AI全產業鏈、反彈42%成長股月月配 小型潛力股也會衝

今年AI話題滿天飛，從影像生成到智慧機器人，個個都像從科幻片走出來。你心裡是不是也冒出一個大問號：「那我該怎麼投資AI？」 別擔心，老牛今天來分享一檔 主打AI供應鏈的ETF：凱基台灣AI 50（0

主動式債券ETF 操作靈活

ETF原本是被動投資的代名詞，但最近幾年主動式ETF異軍突起。以美國市場為例，2024年主動式ETF流入金額超過2,90...

日股ETF 掀慶祝行情

日本參議院選舉塵埃落定，美日關稅談判也告一段落，且關稅稅率只有15%，低於預期。日股的不確定性大幅降低，激勵日經225指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。