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00726B年化率7.5%！今最後上車日 專家看好：美元貶值反而是大利多

聯合新聞網／ 綜合報導
債市示意圖／路透社
債市示意圖／路透社

美元走弱情況，新興市場債券異軍突起，觀察今年以來債券報酬率排行，可發現「新興市場債」表現亮眼，加上其較高的殖利率表現，被法人及大戶納入固收型ETF標配，如國泰新興投等債（00726B）即將於下週一（28）日除息0.58元，年化配息率達7.5%，今天最後申購日前買氣浮現。

觀察今年以來債券報酬率由於台幣升值緣故而下跌，但若列出規模超過百億的績效排行榜，依然可看出端倪，主要以美國公債較為弱勢。

排行榜前10名共有5檔是新興市場債券，包括國泰新興投等債（00726B）、凱基新興債10+（00749B）、復華新興企業債（00760B）、群益投等新興公債（00724B）及復華彭博新興債（00711B）。

00726B、00749B皆於本月除息，其中00749B已於7月16日除息0.405元，若以除息前一日28.66元計算，單次殖利率1.41%，年化殖利率5.65%。

而00726B則將於下週一進行除息0.58元，今日是最後買進日，若以昨（24）日收盤價30.89元計算，單次殖利率為1.88%，年化配息率也有7.51%。

新興市場債究竟為何強勢？市場法人說明，新興市場債券的殖利率之所以高，就是為了吸引投資人。

而目前台灣人對於新興市場普遍認識較少，但觀察國際現況，目前美國總統川普調高關稅，正是為了提高收入以因應聯邦財政開支，同時間也積極發行美債，導致美債供給大增，價格下跌，加上美元弱勢，促使美債外的投資機會受到關注。

當美元貶值的時候，新興市場的幣值上漲，這就代表新興國家的外匯存底提升，但要還的美金減少、違約風險降低，另新興國家的通膨壓力降溫，多數國家的央行將延續降息政策，對於新興市場債券表現有利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

通膨 川普 關稅 殖利率 台幣升值 00726B國泰5Y+新興債

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