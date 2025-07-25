0056配息大跳水！專家提「內憂外患」雙重夾擊：風險控管成高股息常態

【文．玩股神探】

元大高股息ETF（0056）近期納入了統一、信邦等配息穩健的公司，並加碼具壽險業務的凱基金、台新金以及製鞋大廠寶成。然而，市場更為關切的是，0056的股利竟然自高檔1.07元的連續四季紀錄突然降至0.866元，降幅之大令市場始料未及。

本次股利縮水，首先必須檢視的是配息來源結構的顯著變化。過去0056創下每季1.07元高峰時，實際股利收入僅佔不到一成，主要配息來源來自資本利得。

特別是在2025年第一季，0056甚至動用了大量收益平準金，才勉強維持住1.07元的高配息。

但2025年進入第二季以來，整體大盤表現不佳，市場動能減弱，資本利得來源明顯萎縮，收益平準金也難以持續支撐高配息，造成股利的明顯調降。

金管會監管力道加強之影響

除了市場因素外，金管會的態度也對0056的配息政策產生重大影響。

近期，高股息ETF成為市場炒作標的，不少投資人利用槓桿操作，進行股票質押或融資投資，導致股價波動劇烈，甚至發生大量斷頭情形。

這波「高股息ETF亂象」引發主管機關關注，尤其00918近期就遭金管會調查疑似股息灌水的爭議。

面對監管單位明顯加強稽核力道，元大0056自然傾向更保守地規劃股利政策，不然風頭上還要硬拼嗎？當然要避免在敏感時刻被主管機關視為風險過高的標的，影響市場信任度。

這種監管環境的變化也導致0056短期內難以恢復往日的股利高點，投資機構和媒體須謹慎觀察未來政策走向。

風險控管將成高股息ETF新常態

從上述分析可知，0056此次股利驟降並非偶然，而是內外因素雙重夾擊的必然結果。

內部配息結構偏重資本利得，市場波動時自然不易維持高配息；外部則是金管會加強監管，要求ETF更加謹慎透明。

因此，專業投資機構未來必須對高股息ETF的配息來源、組成結構有更深入的分析，同時關注主管機關政策風向，才能有效評估風險與報酬。

總體而言，0056的股利縮水事件將可能帶來市場對高股息ETF的重新審視，強化風險控管將成為產業的常態，也將影響未來投資策略的制定。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：0056股利驟降背後真相：配息結構與監管風暴的雙重夾擊！

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