聽新聞
0:00 / 0:00
不靠台積電也噴！老牛：00952卡位AI全產業鏈、反彈42%成長股月月配 小型潛力股也會衝
今年AI話題滿天飛，從影像生成到智慧機器人，個個都像從科幻片走出來。你心裡是不是也冒出一個大問號：「那我該怎麼投資AI？」
別擔心，老牛今天來分享一檔 主打AI供應鏈的ETF：凱基台灣AI 50（00952）。自4月台股回檔以來(4/10~7/18)，00952反彈 42.3%，甚至優於0050的 40.8%，展現精準卡位AI主流的實力。
凱基台灣AI50 (00952)
這檔ETF鎖定台灣AI供應鏈，從上游晶片、中游伺服器到下游記憶體、零組件，直接幫你一次打包。
加上「等權重設計」，不怕被單一大牛壓垮，小型潛力股也能衝鋒；還有「月月配息」的小確幸，投資路上不怕餓肚子。
成分股 亮點
00952就像是一盒去掉台積電的「AI健達出奇蛋」，其中三大猛將特別吸睛：
台光電：AI高速傳輸材料主角，6月與Q2營收雙創新高，年增近50%，股價直衝千金！
緯穎：AI伺服器專家，6月營收爆出858億、年增178%，總經理喊話「下半年更樂觀」。
緯創：PC廠變AI黑馬，Q2營收衝上5513億、年增129%，超越廣達、氣勢如虹！
等權重設計 小牛也能奔跑
你是不是也擔心ETF買了像0050這種「一堆錢壓在台積電身上」的組合？
00952採「市值分組等權重」，單一持股上限約4%，還每年調整兩次，風險分散、彈性提升，小型成長股更有機會發光。
小確幸 月月配息
雖然年化配息率約2～3%，但00952主打「成長型ETF」，配息只是甜甜的小附加，真正迷人之處，是全面卡位AI供應鏈的潛力。
這樣配最聰明
00952集中在電子產業：半導體、散熱模組、電源供應等比重高。如果你本來就持有不少科技股，00952會讓你的科技曝險更重；但如果你手上以傳產或高股息為主，那00952正好幫你補上科技成長這一塊。
AI風一吹，你的ETF漲多少？還抱緊緊的嗎？
◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言