不靠台積電也噴！老牛：00952卡位AI全產業鏈、反彈42%成長股月月配 小型潛力股也會衝

今年AI話題滿天飛，從影像生成到智慧機器人，個個都像從科幻片走出來。你心裡是不是也冒出一個大問號：「那我該怎麼投資AI？」

別擔心，老牛今天來分享一檔 主打AI供應鏈的ETF：凱基台灣AI 50（00952）。自4月台股回檔以來(4/10~7/18)，00952反彈 42.3%，甚至優於0050的 40.8%，展現精準卡位AI主流的實力。

凱基台灣AI50 (00952)

這檔ETF鎖定台灣AI供應鏈，從上游晶片、中游伺服器到下游記憶體、零組件，直接幫你一次打包。

加上「等權重設計」，不怕被單一大牛壓垮，小型潛力股也能衝鋒；還有「月月配息」的小確幸，投資路上不怕餓肚子。

成分股 亮點

00952就像是一盒去掉台積電的「AI健達出奇蛋」，其中三大猛將特別吸睛：

等權重設計 小牛也能奔跑

你是不是也擔心ETF買了像0050這種「一堆錢壓在台積電身上」的組合？

00952採「市值分組等權重」，單一持股上限約4%，還每年調整兩次，風險分散、彈性提升，小型成長股更有機會發光。

小確幸 月月配息

雖然年化配息率約2～3%，但00952主打「成長型ETF」，配息只是甜甜的小附加，真正迷人之處，是全面卡位AI供應鏈的潛力。

這樣配最聰明

00952集中在電子產業：半導體、散熱模組、電源供應等比重高。如果你本來就持有不少科技股，00952會讓你的科技曝險更重；但如果你手上以傳產或高股息為主，那00952正好幫你補上科技成長這一塊。

AI風一吹，你的ETF漲多少？還抱緊緊的嗎？

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