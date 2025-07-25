日股ETF 掀慶祝行情

日本參議院選舉塵埃落定，美日關稅談判也告一段落，且關稅稅率只有15%，低於預期。日股的不確定性大幅降低，激勵日經225指數重回4萬點，繼23日大漲3.5%之後，昨（24）日又漲1.6%，帶動相關ETF及基金表現。

CMoney統計，在日股相關ETF中，以富邦日本正2（00640L）最近表現最優，24日大漲2.8%，累計一周來大漲10%。至於原型ETF，則以復華日本龍頭最強，單日漲2.1%，一周來的漲幅也高達8%；中信日本商社表現次之，單日漲1.8%，一周來漲6.5%。

圖／經濟日報提供

至於日股共同基金，根據理柏統計到22日的最新數據顯示，一周來，以景順日本小型企業基金漲3.5%最強，富蘭克林坦伯頓日本基金漲3.1%次之，貝萊德日本特別時機基金漲3%排第三，預期都將受惠於日股這兩日的強勁漲幅。

路博邁台日雙星股票基金經理人王昱如表示，日股23日以來大漲，主要受到兩項重大不確定因素的解除所帶動。首先，日本國會選舉結果出爐，政治變數消除。其次，美國針對日本商品的關稅議題也明朗化，特別是汽車產業，因此汽車股成為領漲族群。

王昱如指出，在不確定因素消除後，市場開始預期日本央行升息的時點可能會較原先預期提前。這對金融族群是一大利多，因為企業信用穩定有利銀行放貸，利差擴大更嘉惠整體金融業。

王昱如表示，除了汽車與金融族群之外，市場也看好內需消費相關產業。選舉結果促使市場預期政府將推出更積極的消費稅減免或其他刺激政策，進一步帶動國內消費動能。同時，關稅疑慮解除也有助於緩解物價壓力，對消費族群形成正面支持。

富達日本價值基金經理人曾敏前指出，日股之前受到負面情緒和關稅擔憂所衝擊，評價處於歷史低位，富達7月以來資產配置增持日本汽車股，並且微幅調降在關稅不確定期間表現良好的防禦型股票，因為這些股票的風險回報比不是太有利。

曾敏前認為，關稅談判的進展緩解了日本經濟前景，並為貨幣政策正常化鋪路，目前股票反應也表明這一點。上一季財報即將公布，富達將持續關注日本企業基本面，並基於投資策略因應變化靈活調整。

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