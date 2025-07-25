兩檔ETF反分割議案 過關

期元大S&P日圓正2（00706L）、期元大S&P原油反1（00673R）反分割議案，在昨（24）日召開受益人會議，經受益權單位總數二分之一以上受益人出席並二分之一以上表決贊成，且兩檔ETF投下贊成票的比例超過九成，反分割議案雙雙通過。

以24日淨值來看，期元大S&P日圓正2為6.05元、期元大S&P原油反1為6.56元，預計後續反分割執行倍數將為「四」。

據元大投信公告，期元大S&P日圓正2受益人會議開票統計結果，出席率61.11%，贊成占出席受益權單位數91.43%；期元大S&P原油反1出席率66.91%，贊成92.45%。

期元大S&P日圓正2和期元大S&P原油反1是捕捉商品行情的重要工具。據了解，因期貨ETF有交易管制及下市機制、投資人多半採取「逆勢交易」模式、且股權分布相對集中化，促成這次的期信ETF反分割首例，未來淨值至發行價之上後，得以避免淨值過低遭遇交易管控以及下市等風險。

後續期元大S&P日圓正2和期元大S&P原油反1的反分割預計交易時程為9月16日，元大投信將公告反分割比率與日程，10月14日最後交易日，10月15日暫停申贖及交易，10月21日公告反分割價位及單位數，10月22日恢復交易、申贖、借券，過戶日為10月30日並寄發反分割結果通知書（預計1~2日內送達）。

此外，期街口布蘭特正2也將啟動反分割，8月27日以書面方式召開受益人會議，目標以回到發行價20元以上最大整數倍為反分割倍數。

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