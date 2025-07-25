海外ETF 兩大類受寵

近來海外股票ETF強勢族群吸引市場目光，特別是受惠於川普科技政策、美國關稅調整等題材的飆股齊發。從太空防衛、中國國企、加密貨幣到新興科技等多檔主題型及中國相關ETF過去一年漲幅亮眼。法人建議，可挑選具長線前景的相關ETF納入資產配置。

近來海外股票ETF兩大類飆股值得關注，包括受惠川普科技政策、美國關稅政策等，近一年漲幅領先者包括：第一金太空衛星（00910）績效達71.3%，富邦恒生國企達44.0%、國泰數位支付達35.4%，以及統一Fang+達21.6%表現亮眼。

保德信全球藍籌ETF（009810）經理人黃相慈指出，近日不論台灣或美國官方相繼祭出AI相關計畫，包括台灣的AI新十大建設推動方案，以及美國的AI行動計畫，都希望透過官方力量推動AI發展與在全球的影響力，可預期AI相關產業將加速成長，所帶動的商機可觀。

以台灣為例，預期2040年願景將創造超過15兆元的產值，美國則有超過90項聯邦政策行動，旨在為美國人民開啟人類繁榮、經濟競爭力與國家安全共存的新黃金時代。

黃相慈補充，建置AI需要龐大的資本支出，全球跨國藍籌科技大廠因為具有規模經濟、創新領先等特性，往往具備成為AI先驅者的能力，維持領先市占率，如今有政策背書，預期相關企業將擴大其資本支出，有利於資訊科技產業的成長爆發力。

太空衛星個股主要受惠川普太空科技及航太通訊政策，近期訂單及營運業績上揚。第一金太空衛星經理人曾萬勝說明，日前漲幅凌厲的Intuitive Machines，目前主要在發展月球登陸機，股價表現受惠川普政府正在起草放寬對商用火箭發射的環境審查流程，有助未來新技術推進流程效率及成本管控等。此外，如火箭實驗室、星球實驗室、Redwire等，三公司皆受惠美國太空預算成長，國防及商用雙重需求擴張，政策及企業訂單推升股價。

曾萬勝指出，各國政策及國防訂單湧入，火箭實驗室持續推進與美國太空總署及歐洲太空總署推動Electron火箭發射、Neutron中型火箭開發實驗等；Redwire則在小型太空設備及無人機發展上，持續有新的推進，承接NASA月球Gateway及歐太空總署太空機具整合計畫，下半年太空衛星成長動能持續可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。