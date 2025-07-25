半導體市值型ETF 有看頭

美國總統川普繼恢復晶片銷中政策，又將推動AI行動計畫，政策利多激勵下，台股AI、半導體類股攻高，今年以來半導體指數上漲4.7%，勝過大盤的1.4%，也帶動台股半導體相關ETF績效。

投信法人指出，AI市場蓬勃發展，根據Precedence Research研究報告指出，2034年全球AI市場規模將達3.6兆美元，年複合成長率19.2%。隨著AI市場擴大，也使得AI基礎建設需求攀升，而台灣位居全球AI、半導體產業中心，在AI需求強勁不墜，IC設計、晶圓代工、封裝、設備等台系供應鏈訂單暴增，營運大進補。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，受關稅提前拉貨潮帶動下，今年上半年出口總值達2,833億美元，創歷史同期新高，其中AI相關產品出口成長率達44.78%，保守估計下半年成長率仍可逾三成，展現AI產品成長動能強勁。

此外，晶圓代工龍頭近日上修全球展望並增加明年資本支出，可望帶動整體產業鏈產出增幅，也為台股成長添底氣。目前台股本益比回到年初的22倍，雖然短期仍存不確定性，但在AI、雲端運算商機持續發酵下，AI、半導體相關供應鏈營運有望穩定向上。

新光臺灣半導體30（00904）ETF經理人詹佳峯表示，晶圓代工龍頭最新法說會，高層釋出AI、CoWoS需求強勁，有望帶動相關半導體鏈下半年營運前景續旺，意味AI半導體產業景氣成長可期。投資人若想中長期投資台股，可優先選擇半導體市值型ETF。

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