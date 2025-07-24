美日貿易協議出爐 關稅砍至15％！日股ETF、基金受激勵

日本參議院選舉塵埃落定，美日關稅談判也告一段落，且關稅稅率只有15%，低於預期。日股的不確定性大幅降低，激勵日股日經225指數重回4萬點，繼23日大漲3.5%之後，24日又漲1.6%，激勵相關ETF及基金表現。

CMoney統計，在日股相關ETF中，以富邦日本正2（00640L）最近表現最優，24日大漲2.8%，累計一周來大漲10%。至於原型ETF，則以復華日本龍頭最強，單日漲2.1%，一周來的漲幅也高達8%；中信日本商社表現次之，單日漲1.8%，一周來漲6.5%。

至於日股共同基金，以理柏統計到22日的最新數據顯示，一周來，以景順日本小型企業基金漲3.5%最強，富蘭克林坦伯頓日本基金漲3.1%次之，貝萊德日本特別時機基金漲3%排第三，預期都將受惠於日股這兩日的強勁漲幅。

路博邁台日雙星股票基金經理人王昱如表示，日股23日以來大漲，主要受到兩項重大不確定因素的解除所帶動。首先，日本國會選舉結果出爐，政治變數消除。其次，美國針對日本商品的關稅議題也明朗化，特別是汽車產業，因此汽車股成為領漲族群。在不確定因素消除後，市場開始預期日本央行升息的時點可能會較原先預期提前，有利於金融股。

富達日本價值基金經理人曾敏前指出，日股之前受到負面情緒和關稅擔憂所衝擊，評價處於歷史低位。關稅談判的進展緩解了日本經濟前景，並為貨幣政策正常化鋪路，目前股票反應也表明這一點。富達7月以來資產配置增持日本汽車股，並且微幅調降在關稅不確定期間表現良好的防禦型股票。

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