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高股息主、被動ETF 7月來單位數成長率比一比…這4檔呈現成長

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
面對今年下半年可能開始步入降息循環，及美國對等關稅有望逐步明朗，台灣投資人相對青睞的高股息ETF市場，7月來資金流向呈現兩樣情。示意圖。圖／AI生成
面對今年下半年可能開始步入降息循環，及美國對等關稅有望逐步明朗，台灣投資人相對青睞的高股息ETF市場，7月來資金流向呈現兩樣情。示意圖。圖／AI生成

面對今年下半年可能開始步入降息循環，及美國對等關稅有望逐步明朗，台灣投資人相對青睞的高股息ETF市場，7月來資金流向呈現兩樣情，顯示下半年投資人在追求穩定現金流的同時，也更想在多變的大環境下兼顧潛在成長機會。

根據證交所與集保結算資料彙整，觀察7月以來，主、被動式ETF，具有高股息主題策略的包括：主動安聯台灣高息、元大高股息、元大台灣高息低波、群益台灣精選高息，單位數呈現成長；反觀其他則高股息ETF，7月迄今單位數則是呈現負成長。

法人表示，觀察目前ETF投資痛點，主要在市值與高股息之間難以做兩全其美的選擇。譬如：市值型追求股價成長、但股息型則是相對追求穩定現金流，兩者難以兼得；另一方面，每年股息型與市值型輪動，也可能因為市場變化而難以掌握。

主動安聯台灣高息基金 (00984A) 經理人施政廷表示，今年除息行情結果顯示填息成功率不到五成、且科技股與傳統產業表現分化，面對高股息ETF投資應採取「股息打底、成長加值」策略，避免單純追求高殖利率而忽略成長潛力。投資人應重新思考高股息投資策略，不應僅以純粹高息為滿足，更要關注「成長加值」機會。

施政廷表示，具體而言，應優先選擇兼具穩定配息能力和成長潛力的標的。配置策略上，建議採取「多投資策略」的來靈活應對市場震盪與變化，以穩健核心高股息策略作為核心配置，並搭配具股價成長的超額報酬策略作為加值選項。既能確保穩定現金流，又能參與成長股的上漲行情。

風險控管方面則建議投資人應定期檢視ETF持股結構變化，關注配息來源是否穩健多元，投資策略是否可應對市場的變化，投資組合是否分散，這樣才能兼顧配息穩定性與股價超額報酬。

展望後市，施政廷表示，對於高股息ETF而言，目前正值台股除權息旺季（6至8月），是布局高息標的的關鍵時點。歷史經驗顯示第三季布局台股將有助於參與成長與累積息收兩大資產。方向上可把握擴大息收與超額報酬來源、聚焦高息與穩健現金流兼具的標的，以及採多策略，以因應不同市場環境，捕捉股價成長機會。

統計高股息主、被動ETF 7月來單位數成長率（截至7月23日），00984A主動安聯台灣高息剛在714日掛牌，7月來單位數成長35.85%；0056元大高股息7月來單位數成長2.62%；00713元大台灣高息低波7月來單位數成長1.04%；00919群益台灣精選高息7月來單位數成長0.71%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 高殖利率 0056元大高股息 00713元大台灣高息低波

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