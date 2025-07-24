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新興債嶄露頭角 00726B配0.58元、年化配息率7.5%

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
國泰新興投等債（00726B）24日於國泰投信官網發布最新配息公告資訊，公布實際配息金額0.58元，以今日收盤價30.89元計算，年化配息率7.51%。示意圖。圖／聯合報系資料照片
國泰新興投等債（00726B）24日於國泰投信官網發布最新配息公告資訊，公布實際配息金額0.58元，以今日收盤價30.89元計算，年化配息率7.51%。示意圖。圖／聯合報系資料照片

國泰新興投等債（00726B）24日於國泰投信官網發布最新配息公告資訊，公布實際配息金額0.58元，以今日收盤價30.89元計算，年化配息率7.51%，投資人可把握在本周五（25日）前申購，才可參與本次除息

今年受到美國關稅影響，全球股債匯市出現動盪，市場急於尋找資金出口，也讓新興市場債受到市場矚目。國泰投信指出，今年以來新興債表現強勢，觀察6月單月新興債出現顯著的資金流入，創下2023年2月以來最高紀錄。市場對新興債的興趣明顯提高，並將新興債視為分散美國市場風險的潛在選擇。短期內，只要未出現來自政治事件的重大負面衝擊，預期資金流入的正向動能將可望延續。

國泰新興投等債經理人江宇騰表示，新興市場債券與美元指數兩者為反向關係，當美元走強時，新興市場債券通常表現較弱勢；反之若美元走弱，則有利新興市場債券表現。近期關稅談判進入最終階段，美元指數持續回落反倒有助於新興市場債嶄露頭角，提升正報酬機會。

另外，觀察1995年到2019年的4次降息循環期間，新興市場債不論是在降息循環後1年或是2年，報酬率與其他債種相比都是同區間中最高，且根據最新Fed Watch點陣圖，年底前仍隱含降息2碼空間，新興債投資價值浮現。

江宇騰補充，00726B鎖定新興市場主權債、新興市場類主權債及新興市場優質公司債，聚焦投等債、違約風險較低。且進一步觀察持債比重超過10%的債券發行國家，成分債占比約12%的沙烏地阿拉伯，身為中東最大經濟體，沙地整體財政結構優異，發行債種信評水準高，且作為全球產油核心，沙地政府具龐大的經濟影響力以及國際話語權，地位舉足輕重，亦是00726B最大成分債發行國家。

而作為第二大持債發行國家、基金占比約11%的印尼則為東南亞最大經濟體，其發行的外幣計價政府公債廣受國際資本認可，長期保有良好的流動性，財政紀律表現深受市場肯定。

1995~2019降息循環期間各債種平均報酬表現。指數由左至右分別為EMUSTRUU Index、LF98TRUU Index、LBUSTRUU Index、LUATTRUU Index。首次降息時間分別為1995/7/6、2001/1/3、2007/9/18、2019/7/31。資料來源： Bloomberg
1995~2019降息循環期間各債種平均報酬表現。指數由左至右分別為EMUSTRUU Index、LF98TRUU Index、LBUSTRUU Index、LUATTRUU Index。首次降息時間分別為1995/7/6、2001/1/3、2007/9/18、2019/7/31。資料來源： Bloomberg

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券 國泰 配息 除息 新興市場

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