美日達成關稅協議 財報季AI、國防需求報喜！績效王00965刷19.93元新高

有投資朋友問：「最近網路上討論起關於提領率的問題，我存0050是為了退休用，那我每年領出一些錢會不會領到破產？」這個問題問出很多人心中的疑惑！很多人存ETF，是為了有一天能靠它提領過生活。 但提領金額、提領比例、通膨因素只要抓錯，退休生活很可能「不到一半就破產」。另外選擇了哪一檔ETF也會改變命題結果，我們就以台灣的市值與高息代表性產品0050 & 0056 來計算給各位看，看是否能解除你心中的疑惑。

2025-07-24 14:02