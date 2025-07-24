美日達成關稅協議 財報季AI、國防需求報喜！績效王00965刷19.93元新高
美日達成關稅激勵市場，加上美股財報季Alphabet顯示AI帶動業務全面成長，奇異航太（GE Aerospace） 受惠於市場復甦與引擎交付量大幅成長，該季獲利優於市場預期，通吃科技、國防兩題材的ETF績效王-元大航太防衛科技（00965），24日盤中再創股價新高19.93元，累積2024年11月掛牌後至今已大漲逾三成，突現主題式基金爆發力。
統計今年以來至24日，ETF績效表現，00965一路獨走，不斷刷新股價新高，以績效36.8%穩居2025年ETF績效王，本周再受惠日本確認關稅稅率與美國財報季企業獲利亮眼刷下第26度新高。
00965成分股主要布局歐美與亞太指標國防股，24日續由美日關稅利多激勵亞股表現，三菱重工、日本電氣分別大漲約5.37%、3.78%；而受惠美國財報季，奇異展現強勁營運動能，營收、淨利率優於市場預期也連兩日走高。
法人表示，隨著關稅變數逐漸消弭，投資人正面情緒得到支持，具有強勁基本面的國防概念股持續創高，顯示市場高度看好全球國防預算增加下的相關供應鏈行情上，再加上歐洲、印太抗衡局勢催化，軍工產業可望長期成長。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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