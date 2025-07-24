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00919大砍長榮、聯發科換股操作惹議！都明白：穩現金流、股價動能卻熄火

聯合新聞網／ 都明白的存股筆記
00919近期調整持股，大幅減碼長榮海運、聯發科，加碼國泰金與富邦金，雖確保配息能力、維持13%高殖利率，但也讓填息與股價表現承壓，市場熱議高股息ETF「左手配右手」的結構性問題。中央社
00919近期調整持股，大幅減碼長榮海運、聯發科，加碼國泰金與富邦金，雖確保配息能力、維持13%高殖利率，但也讓填息與股價表現承壓，市場熱議高股息ETF「左手配右手」的結構性問題。中央社

國泰金、中信金、富邦金、聯電長榮海運目前是00919前五大持股。

00919這次換股基調是把原本的第一大持股一長榮海運一直賣從13%到7%，幾乎砍掉一半，然後大量加碼國泰金和富邦金，以及把聯發科完全出清，而長榮海運跟聯發科其實才是00919發家的持股。

大砍長榮海運和聯發科這個換股操作讓00919已實現資本利得大進補，幾乎100%保證00919可以一直維持高股息ETF的最高殖利率13%，但也帶來一個影響就是00919無法填息，配息變成了市值派一天到晚詬病的左手配右手的最好例子，為什麼？因為它現在的前四大持股只有配息能力，沒有股價上漲的動能

而長榮海運和聯發科，擺脫了00919的賣壓之後，終於回到上升軌道。

00919還能不能存？可以，如果你是退休族，00919現在的低價格和超高配息會持續很久，可以提供非常好的穩定現金流，但是就是，你要有心理準備，除了股息現金流外的期望不要有，甚至它的股價下跌會吃掉你部份股息，仔細計算以後它真實的殖利率其實不是0056的對手。

我隱約覺得，00919真的正在為我們演示高股息ETF的缺點，也就是，為了維持高股息，它必須找漲多的成分股進行價差操作，但這造成它的再投資風險：找不到下一個股息殖利率高又有股價成長動能的標的。

但是ETF的持股會調整，00919一年調整2次，也許下一次調整會改變金融股比重過重的缺點，如果這樣，也許，現在是00919最黑暗的時候，也是加碼衝張數最好的時機。

◎本文內容已獲 都明白的存股筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯電 季配息 金融股 成分股 長榮海運 2882國泰金 2891中信金 2881富邦金 00919群益台灣精選高息ETF基金

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