存1百萬0050每年領6萬、20年後資產仍有225萬！股魚：00905、00922績效緊追

有投資朋友問：「最近網路上討論起關於提領率的問題，我存0050是為了退休用，那我每年領出一些錢會不會領到破產？」這個問題問出很多人心中的疑惑！很多人存ETF，是為了有一天能靠它提領過生活。

但提領金額、提領比例、通膨因素只要抓錯，退休生活很可能「不到一半就破產」。

另外選擇了哪一檔ETF也會改變命題結果，我們就以台灣的市值與高息代表性產品0050 & 0056 來計算給各位看，看是否能解除你心中的疑惑。

0050從 2004~2025.07.22 做為模擬計算的基礎

假設一：起始投入為100萬，中間不再投入。假設二：過程中不因為股市波動有額外的買賣動作。

狀況一：每年固定領6萬＋年年調整通膨2%

複合報酬率：6.37% 總提領金額：163 萬（但每年領的錢越來越多） 資產仍剩 225 萬左右

這是最貼近現實生活的提領設計，但若遇長期空頭風險最大。

狀況二：單筆投資後完全不提領，這是許多人最喜歡說嘴的狀況

複合報酬率：10.26% 資產成長至 896 萬

這個當然最暴力啦，但也不是每個人能做到「完全不領出」，畢竟退休生活要吃飯啊

那如果是領息族的心頭好，0056呢?

0056 從 2008~2025.07.22 做為模擬計算的基礎

假設一：起始投入為100萬，中間不再投入。假設二：過程中不因為股市波動有額外的買賣動作。

狀況一：每年固定領6萬＋年年調整通膨2%

複合報酬率：3.05% 總提領金額：128萬（但每年領的錢越來越多） 資產仍剩 43.1 萬左右

可以發現市值型在提領後，規模仍在增長，但高息型則是越來越縮水。

狀況二：單筆投資後完全不提領

複合報酬率：7.28% 資產成長至 363 萬

這個當然最理想啦，但要做到長期的再投入，難度頗高。

以0050 & 0056 的狀況來看，想要持續領且規模還能增長，那市值型有機會達成。想要持續領高息(>6%)，那就要有心理準備那包錢會越領越少。

當然這個數據是依據過往的已知報酬率所換算出來，未來會如何，我們不能就此斷定。

畢竟後續仍有眾多新ETF產品面市，有機會帶來全新風貌，以市值型來看，除了0050外，被動式有00922、00905在後面追趕，績效亮眼且入手價格低廉；主動式則有00980A、00981A、00982A，投信好料盡出，搶攻投資人目光。

以高股息來看，除了0056外，被動式有：00878、00918、00919、00961 可供選擇，主動式則有：00984A 靈活操作。

投資人不想花太多腦筋也不想錯失機會，最簡單的方式還是做「市值+高息」的比例配置，能降低波動風險又能保留在市場中獲取績效機會。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。