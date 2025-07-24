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00919由盛轉衰！都明白「因上半年換股」：0056、00878績效和股價開始碾壓

聯合新聞網／ 都明白的存股筆記
00919今年大幅調整成分股，從重押長榮海運改為大舉買進國泰金、富邦金、中信金，導致淨值表現落後同類ETF，2025上半年成為由盛轉衰的分水嶺，高股息配置策略引發市場熱議。中央社
00919今年大幅調整成分股，從重押長榮海運改為大舉買進國泰金、富邦金、中信金，導致淨值表現落後同類ETF，2025上半年成為由盛轉衰的分水嶺，高股息配置策略引發市場熱議。中央社

＊原文發文時間為7月21日

這篇的標題我自己定為「00919的由盛轉衰」

00919應該是主流高息ETF唯一一個追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」，該指數以高股利率進行設計， 是以「精準高息」為出發，依照股利率、獲利和流動性指標進行成分股篩選，每年第一次成分股調整是依「股利率」大小排序。

所以其實以股息殖利率來看，長榮海運是遠高於國泰金，富邦金，中信金的，而指數並沒有建議要刪除長榮海運。因此大砍長榮海運降低長榮海運持股，大買國泰金，富邦金，中信金，這是00919內部自己的決策，而發00919也成為0056、00878、00919中唯一一個重壓金融股的ETF。

這個決策造成三金拉不動00919的淨值，而且00919透過砍長榮海運進一步一直殺低自己的淨值，最終造成0056、00878、00919這三家季配黃金組合裡面，0056、00878績效（股價）開始碾壓00919。

2025上半年的換股，是00919衰退的起點。

◎本文內容已獲 都明白的存股筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

金融股 季配息 0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金

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00919由盛轉衰！都明白「因上半年換股」：0056、00878績效和股價開始碾壓

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