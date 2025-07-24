想入手0050卻抵擋不住上一代投資觀念…女大生悔買00919：該如何說服爸？

一名女大生最近剛開始接觸投資理財，但買了群益台灣精選高息ETF（00919）後覺得相當後悔，其實她最想買的是元大台灣50（0050），結果一直被爸爸以各種理由反駁、阻撓她買這檔，而且市面上大家現在都說不要買高股息，所以她很困惑究竟是要聽投資老手爸爸的話，還是要照著自己的想法買。

原po於Dcard發文指出，爸爸不讓她買0050，她想請益大家，該如何說服爸爸。她表示，想買0050的動機是要追求長期穩定資產成長和複利，而且每個月定期定額買一點，打算持有10年、20年以上，目標是利用時間讓複利滾出1000萬，不靠猜高點低點。

她補充說道，爸爸炒股、存股至少也有20年了，投資算滿有經驗的，但比較屬於典型的上一代投資觀念，原po雖然自己目前也沒有什麼實際經驗，可是自己有在看書學習，很猶豫到底要不要聽爸爸的話。

文章底下不少人留言給予建議，「照自己的想法買，這個階段是需要自己學習體會的，就算亂玩輸光了，在19歲的年紀也不會怎樣，更何況是0050」、「成年了妳有自己下單的權限，有心要存股的話就買，反正明年報稅他什麼都看到了」、「如果是自己賺的錢或是零用錢就按照自己選擇使用，當然結果不論好壞自然責任也是自己承擔」。

還有人表示，有跟原po同樣的狀況，「我揣摩我爸想法的結論是他控制慾極強想掌控妳的全部，我的做法是別理他照買，別想著說服自己的上一輩，那只是在耗弱自己浪費時間，因為他一輩子都不會認同妳」。

不過也有人認為，「如果他這20年投報率很高，聽他的，只要能賺錢沒有分甚麼新的舊的投資觀念」、「妳爸有獲利嗎？而且要打敗大盤哦！（平均要每年獲利9%以上）沒有就沒資格批評買0050不好」、「可以聽他的別買0050，改買0050正二或006208」，原po則回，「這兩個我也有在考慮感覺都不錯，尤其是006208」。另也有人建議，「跟妳爸討論，把投入資金拆成2半，1半按照妳自己的想法投資，1半按照妳爸的投資方法，10年後見真章」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。