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市值型ETF新寵！00938金融壓陣、波動小…JC：穩穩守住投資心
大家常在問股市高點還能進場嗎？以長期投資的角度來看，持續買進一直都是最好的策略，避免在股市上漲時沒有小麥。
市值型ETF重回市場親睞，0050、006208是進可攻、退可守的最佳選項，不過，面對高利率的市場環境，另一個要考慮的就是機會成本，有沒有能成長，又兼顧利息的選擇？
檢視上半年市值型ETF，排名第一的00938凱基優選30漲幅約0.49%，表現相對穩定，報酬高於其他類似標的。主要原因還是在選股策略，挑選標的的核心原則為低波動，以及價值成長的公司，
選股標準：
營收夠穩定：近四季營收總額前70%
經營效率佳：ROE或ROA前70%
股價波動低：126日股價波動最小前25%
篩選出來後進一步用成長性、價值、規模、波動度等因子綜合評分，最後根據252日（約一年）股價波動度由小到大排序。
這表示其所挑選的公司具有穩定的獲利能力，而且在市場震盪時更有抗壓性。前十大持股爲台積電、富邦金、中信金、國泰金與永豐金等。台積電的佔比約31%，相對於0050台積電占比約59%低上許多，金融股的比重達45%，相對於0050金融股佔比約12%，也彰顯00938的最大特色。
這樣看來00938投資範圍較無設限，也使得投資組合的調整更為彈性，金融股權重較高，在接下來也會開始配息。但目前尚未配息的原因是它2024/10月才成立，隨著持股進入除權息，預估下半年就會開始配息，也成為投資人關注的標的之一。
◎本文內容已獲 JC 財經觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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