總經雜音、權值創高 聰明卡位配息行情、009804將發放配息

根據國發會公布資料，2025年5月景氣對策信號下滑至31分，創下一年來新低，領先指標亦續跌至99.74點，月減0.80%。此外，聯邦台精彩50（009804）預計將於8月8日發放現金股利。

市場法人建議，近期已實現獲利的資金可考慮分批轉進聯邦009804，一方面參與中長期台股成長機運，另一方面藉由風險控管設計提升投資組合耐震度。

多項數據顯示總體經濟動能持續放緩，市場投資氣氛轉為保守。聯邦投信表示，在總經面疲弱之際，若股市由少數權值股帶動創高，市場波動風險恐將升溫，資產配置應更加審慎。

台灣科技產業基本面持續展現韌性，指標性企業上修全年營收成長預估，反映AI與先進製程需求強勁。另一方面，美方近期放寬晶片出口限制，象徵科技交流略有回暖，亦有助於穩定半導體供應鏈投資情緒。儘管產業動能仍在，相關權值股股價已處相對高位，若資金出現調節，對市場波動可能帶來進一步壓力。

從產業面觀察，法人表示，電子族群中如AI伺服器、高速運算、先進封裝、矽光通訊與SiC等，皆受惠於生成式AI應用與雲端運算需求的擴張，資金關注度持續提升；非電族群方面，重電設備、內需消費與電信通訊亦因政策支持、高殖利率與現金流穩定特性，在景氣降溫時展現相對穩健的表現。整體而言，產業輪動加速，建議採用涵蓋多元產業結構的平衡配置，以因應市場變化。

聯邦009804 ETF在布局設計上即具備全面覆蓋產業循環的特性，持股成分與傳統台灣50ETF一模一樣，但設有單一持股不超過30%之風控機制，有效避免傳統台灣50ETF單一個股集中高達60%風險，特別適用於目前市場結構由少數個股主導的階段，實現攻守兼備的資產配置策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。