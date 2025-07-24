除AI以外冷門低調強的ETF有誰？股添樂：009805和00917

AI題材以外，還有哪些冷門低調強的ETF？

今年所有人目光都集中在半導體AI，現在過了大半年，股價都在天上，也澆熄了不少人追高的熱情。

相信最近慢慢開始會有人回頭尋找，哪些「非AI」的族群有機會？

其實不只AI半導體，川普上任以來，不少「川普概念」的資產也都默默往上爬。

例如反直覺的是，你可能覺得今年科技股表現最強，不過事實上今年台股掛牌表現最強的ETF其實是標榜軍工的元大航太防衛科技（00965），漲了超過3成。背後原因除了地緣政治風險帶動全球各國國防預算飆高之外，還有美國本身加大國防支出突破1兆美元。

再來川普最近正式立法擁抱穩定幣，直接把加幣貨幣的地位拱上歷史新高。涵蓋加密貨幣、區塊鏈的國泰數位支服（00909）今年也漲了12%。

看起來，就算不投AI半導體，光是美股軍工、基建、公用事業、金融等，今年都存在政策性的利多。當然綠能除外，因為川普最討厭綠能。

目前吃到美國政策利多，加上台灣掛牌隨時可交易，又要相對低基期的，我認為有2檔：

1.新光美國電力基建（009805）

這檔5月剛掛牌，10塊發行價，主要聚焦美國電網翻新、未來核電題材，成分股100%美股，某方面也算是跟AI掛勾，畢竟AI發展與電力息息相關。發行以來低調往上，受景氣影響小。

2.中信特選金融（00917）

2022年掛牌，成分股9成以上金融股，80%是美國大型銀行。這兩年默默漲到22塊，未來吃到川普減稅利多，中長線應該也算是穩健標的。可惜量不大，應該都是存股族。

現在科技股處在高位，加上下半年總經雜音不少，如果你擔心一進場就要追高住套房，這個時期選這些低基期的族群，挾著新台幣優勢，除了平衡資產波動外，搞不好到年底有機會變黑馬。

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