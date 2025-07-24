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開槓桿買0050的思路為何？存股哥：市場長期向上的話讓獲利盡可能最大化

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
股市借力再衝一波！存股哥透過股票質押再借15萬、買進3張0050，目標資產突破千萬大關。本報資料照片
股市借力再衝一波！存股哥透過股票質押再借15萬、買進3張0050，目標資產突破千萬大關。本報資料照片

＊原文發文時間為7月22日

持續借貸買進！今天再用股票質押借15萬買進3張0050，維持率下降到245%、負債比35%，我想在今年讓總值突破1000萬，因此把能動用的資源在這兩天都壓上去了，基於風控因素，下半年應該會暫停借貸…應該啦。

這兩天一共買了63萬，等交割之後會再進行質押，讓維持率繼續提升，同時手上仍保有少量黃金做為避險使用，高股息、市值型、黃金加上股票質押，四種工具互相搭配 ，自己盡可能讓每一種工具發揮它的最大價值。

目前0050累積張數6張，其中5張都是用股票質押買進，開槓桿買市值型的思路，就是市場長期向上的話，那我用槓桿買進應該可以讓獲利盡可能最大化，也讓資產累積更快速些，畢竟這麼方便快速又便宜的資金，當然不用白不用。

但我也不是毫無準備的情況下開槓桿買市值型，今年的股息總額有可能突破70萬，在資產跟現金流累積了一定的規模後，做任何事都更有彈性一點，那市值型的缺點就是現金流較弱，開槓桿買市值型本身就需承擔較多的風險。

槓桿跟複利曲線的走勢也一樣，前期你能動用的資源相對少，但隨著資產的累積，可撬動的槓桿就會越大，但還是要叨擾一句，開槓桿絕對會有風險，使用前必須嚴格評估，並請在自己能力範圍內量力而為。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 市值型 0050元大台灣50

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