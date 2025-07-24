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00940再配0.04元…手搖飲、酸民齊聚！「賺到飲料錢」成最大亮點？

聯合新聞網／ 綜合報導
00940宣布8月7日除息，每股配0.04元，70萬股民話題不斷。（本報系資料庫）
00940宣布8月7日除息，每股配0.04元，70萬股民話題不斷。（本報系資料庫）

擁有逾70萬股民的元大台灣價值高息ETF（00940）再度公布配息，這次每股配發0.04元，預計8月7日除息。自4月股價谷底以來，00940已反彈近25%，但這波配息金額還是引來網友瘋狂討論：「買一張只有40元，還得再扣掉匯費，剛好買一杯無糖綠！」、「連大薯都吃不到，大家注意什麼？」社群上各種幽默、無情與自我解嘲交錯。

本次配息維持與前次相同水準，00940今日收盤9.19元，年化配息率約5.22%，高於台股大盤平均。不過，部分股民仍關心，「申購價十元還沒回去，發個0.04要配多久才補回來？」也有網友強調：「放著領息，慢慢回本，一年多50張也不錯。」但不滿聲音同樣不少，「這麼多股民還在破發，怎麼笑得出來？」、「70萬受害人，垃圾東西。」

值得一提的是，有人分享低點買進的操作經驗，表示「9塊買的很安心，套在10元該檢討自己」，更有人一萬張大戶開玩笑「領40萬好爽」，但更多人還是用手搖飲、小確幸方式自嘲。另一派則關心配息持續性與ETF規模變化，「一千八百億的規模越來越小囉」、「本來說8%殖利率，現在呢？」

對於00940表現，法人分析，受惠台股企業獲利回溫與資金回流，高股息ETF成績普遍亮眼，自4月以來00940漲幅24.9%，僅次於0056。不過，配息金額穩定但幅度有限，對想「躺賺」的小資族來說，還是飲料錢小確幸成為主旋律。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 月配息 00940元大臺灣價值高息

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