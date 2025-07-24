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美股科技型ETF商品 題材熱

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
圖／經濟日報提供
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Google、ServiceNow本周將公布財報，下周微軟與Meta財報也是投資人的關注焦點。對財報正面預期帶動，S&P 500與那斯達克指數近日雙雙創歷史新高，企業基本面強勁，抵銷貿易政策帶來的不確定性，也推升美股ETF近來表現。

根據統計，近一個月來，包括國泰費城半導體（00830）、復華S&P500成長（00924）、富邦NASDAQ（00662）、統一FANG+（00757）、永豐美國科技（00886）、國泰美國道瓊（00668）等美股原型ETF漲幅都逾5%。

統一投信指出，受到科技巨擘財報推動，投資人預期這些企業即將公布的財報可能帶來利多消息，加上關稅政策不確定性趨緩，市場情緒明顯回暖，S&P 500指數突破6,300點關卡。

投信法人分析，美國總統川普日前宣布920億美元的AI與能源基建投資計畫，整合Google、Meta等科技大廠資源，將投入數千億美元建設AI數據中心與能源基礎設施，彰顯政府對AI產業發展的強力支持。在財報預期與政策利多的雙重催化下，形成美股持續上揚的強勁動力。

滙豐投信表示，據LSEG I／B／E／S data截至7月18日的最新數據統計顯示，S&P500企業至今已有59家公布第2季財報，其中81.4%的獲利高於分析師預期，優於67%長期平均水平。隨著輝達市值首度突破4兆美元大關，成為史上第一家達到此里程碑的企業，本周也將陸續迎來科技七巨頭財報，預料將貢獻S&P 500指數本季14.1% 獲利成長，更加突出科技和通訊服務業對美股影響力，顯見AI科技相關產業仍將引領後續股市發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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