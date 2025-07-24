台股ETF補漲 動了

受惠於美日達成關稅協議，市場信心回升，23日台股上漲330點或1.4%，收上23318點，推升今年以來加權報酬指數上漲3.45%，同時，落後補漲股也紛紛動起來，帶動相關ETF逐步收復失土。

根據CMoney統計至23日，今年以來台股ETF（不含槓反）平均表現為0.8%，表現分歧，介於漲逾8%至跌約25%之間，進一步檢視今年績效報酬暫時落後的標的可以發現，23日漲幅都超過1%，贏過台股ETF的平均值0.8%，啟動落後補漲行情最為明顯，相關如富邦臺灣中小（00733）、元大富櫃50、中信上櫃ESG 30、兆豐永續高息等權、凱基優選高股息30、台新臺灣IC設計、兆豐電子高息等權、台新AI優息動能、永豐優息存股、凱基台灣AI50。

圖／經濟日報提供

凱基台灣AI 50 ETF研究團隊表示，美日關稅談判稅率出爐，對日本包括汽車在內的進口品關稅稅率設在15%，遠遠低於先前傳出的25%，鐘擺效應激勵台股大漲。

展望後市，受惠AI伺服器強勁需求帶動，儘管面臨匯率波動影響，AI伺服器供應鏈族群6月與第2季營收表現普遍優於預期，部分AI伺服器相關廠商第2季營收仍繳出季增逾20%的好成績。

預期今年下半年至2026年，生成式AI伺服器需求持續升溫，美系CSP業者繼續保持高資本支出，台灣組裝業者、液冷、AEC（主動式電纜）、CCL與PCB族群可望受惠，帶動今年下半年AI類股營收動能強勁可期，台股相關概念股為數眾多，可透過精準涵蓋台股相關上中下游供應鏈族群的AI題材ETF，伺機分批布局參與相關族群的成長契機。

富邦臺灣中小16日起進行季度指數調整，調整後標的指數預計將近八成為電子類股，餘為金融及傳產類股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。