00940 連二月配息0.04元

隨著台股進入除息旺季，元大台灣價值高息（00940）公告最新配息金額，每受益權單位配息金額維持0.04元，連續第二個月，以昨（23）日收盤價9.19元計算，單月配息率0.43%，年化配息率回升至5.22%，將於8月7日除息，9月1日領息。

上市櫃2024年獲利受惠Al供應鏈需求熱絡，金融、貨櫃航運等產業表現亮眼，整體稅後純益達4.06兆元，年增38.2%，為史上次高水準，將體現於股息配發的增長，過去一段時間先行調整配息金額的月配高股息ETF，在獲得企業股息後也反映在配息金額調升之上。

元大台灣價值高息繼6月公告配發0.04元後，7月再度公告擬配發金額維持在0.04元，帶動近12個月實際配息率提升至4.8%。

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