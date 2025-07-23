00940配息金額公布！連二個月配0.04元 8月7日除息

6、7、8月份是台股一年一度的除息、領息旺季，當然ETF的投資人關注的焦點不只是領到多少的配息，更關心手上的ETF有沒有填息？因為投資人總覺得：有填息行情，才表示有賺到配息。但是實際上真的是這樣嗎？

2025-07-23 15:05