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瞄準非投等債 中信投信新一檔主動式ETF上市

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
瞄準非投等債，中信投信新檔主動式ETF上市 。圖／中信金控提供
瞄準非投等債，中信投信新檔主動式ETF上市 。圖／中信金控提供

趕在美國聯準會降息之前，繼聚焦美股的海外股票型主動式ETF（指數型股票基金）之後，中信金旗下中信投信再宣布推出新的主動式ETF，此商品也是全台第一檔非投資等級債券主動式ETF。中信投信指出，由於聯準會降息幾成定局，且美元指數處歷史相對低檔，國人投資更有匯率上的優勢，因此這檔主打非投等債主動式ETF此時上市正是時機。

中信投信指出，這次發行的「中信價值策略非投資等級債券主動式ETF（00981D），聚焦三大投資策略來爭取更多資本利得，首先是把握高殖利率時點進場；其次是挖掘「墮落天使」債券的超賣機會，也就是趁債券遭降評、短線超賣狀況出現時加碼優質企業債；最後精選同發行人中票息率較佳的債券標的。

兼顧高收益潛力與策略彈性，特別適合追求現金流、不喜波動、小額起步的投資人。中信投信引述歷史統計指出，過去25年來，非投等債的評級結構已有顯著改善，其中違約率相對較低的BB級債券占比已從1999年的33%，上升至2024年的52%。換言之，當前主流的非投等債產品，較以往展現更強的財務體質與償債能力，打破過去被視為「垃圾債」的刻板印象，因而成為兼具收益與靈活性的資產新選擇。

這檔主動式ETF主要聚焦成熟市場非投資等級債收益，鎖定信評BB至B級的非投資等級債券，將因應景氣循環，主動調整投組信用風險。對此，00981D經理人00981D經理人陳昱彰指出，自2009年金融海嘯後的長期低利率環境下，美國企業資金成本降低，非投等債的平均違約率大幅下降。即使當前經濟仍面臨高赤字與降息預期交錯的階段，美國經濟基本面依然穩健，法人機構多預期未來12個月進入衰退的機率不高。相較投資等級債，非投等債目前平均殖利率明顯較高，可望為收益追求型投資人創造潛在報酬空間。

此外，陳昱彰表示，目前美元指數位處相對低檔區，投資人此時布局美元計價的非投等債ETF，倘若未來美元回升，可望獲得額外匯兌利益，進而享有提升總報酬率的機會。此外，非投等債因高票息特性，長期持有亦可有效緩衝利率波動所帶來的價格風險。

相較於被動追蹤式ETF，主動式非投等債ETF可根據景氣循環與市場風險，靈活調整信用曝險與債券存續期間。陳昱彰解釋，當景氣轉弱、風險升溫時，00981D可適時降低非投等債比重、增持公債或投資等級債部位，強化防禦力，對於希望穩健參與高收益資產的投資人而言更具吸引力，同時兼顧高收益潛力與策略彈性的資產配置選項，適合追求現金流、不喜波動、小額起步的投資人，在新一波降息周期之前掌握布局先機。

隨著市場環境變化趨於複雜，單純追蹤指數已難因應波動起伏，這也是主動式ETF最能發揮補強之處，中信投信分析，尤其在主動操作機制下，更能因應景氣變化動態調整，按市況趨吉避凶。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券

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