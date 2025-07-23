台股上漲330點！6檔主動式ETF僅1檔下跌 這檔漲勢則居新兵之冠

美國宣布對日本課徵關稅降至15%，市場正向看待美台關稅談判，激勵台股23日類股齊揚，終場大漲330.75點，收在23,318.67點；台股今年掛牌的6檔主動式ETF中，僅1檔下跌，5檔收紅，其中挾成長、高息雙主題且唯一採多策略的安聯00984A，漲勢居新兵之冠。

台股23日大漲收盤， 統計今年掛牌的主動式ETF收盤情況，00984A收在10.06元，漲幅0.9%，漲幅領先其他的主動式ETF；其次則是00980A收在11.7元， 漲幅0.86%； 上漲收盤的還有00982A、00981A、00985A；唯一下跌的00983A，收10.94元， 跌幅0.55%。

主動安聯台灣高息基金經理人施政廷表示，在美國對等關稅、財報等不確定消息有望淡化下，台股近來呈現高檔震盪格局；類股、資金健康輪動，市值型、成長型與高息型皆有表現，配置上，潛在成長、息收資產均不可缺。

展望後市，施政廷表示，市場有望逐漸回歸基本面，其中AI伺服器出貨已逐步進入放量期，帶動供應鏈營收與獲利同步成長。伺服器、高速運算與雲端資本支出持續擴張，台灣相關電子與半導體產業有望受惠。非電子產業則在關稅政策議題逐步明朗下，內需導向與獲利穩健的企業亦有機會脫穎而出。

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