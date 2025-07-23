群益7+中國政金債 ETF 00794B 將自8月22日起終止櫃檯買賣

群益投信經理之「群益特選債券ETF傘型證券投資信託基金之群益7年期以上中國政策性金融債ETF證券投資信託基金（00794B）」受益憑證，將於2025年8月22日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，由於該基金淨資產價值於2025年7月7日之最近30個營業日平均值低於新臺幣一億元，已達終止證券投資信託契約標準，經群益投信向主管機關申請終止該基金之信託契約並獲得核准，依據櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條之13規定終止櫃檯買賣。

群益投信於該基金終止櫃檯買賣後，仍將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢群益投信網站（https://www.capitalfund.com.tw/）。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。