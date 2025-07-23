快訊

態度急轉？石破茂面臨逼宮窘境 火速否認請辭「不放任國政空轉」

若有下令就辭職！徐榛蔚因一事震怒 狠嗆童子賢「限24小時內道歉」

罕見！天赦日連閏六月 別犯5禁忌一路順到年尾

聽新聞
0:00 / 0:00

把聯發科（2454）砍光還在貼息！專家：某高人氣配息ETF換錯成份股影響深遠

聯合新聞網／ 趣 講 股
高人氣高息ETF「加碼金控、砍聯發科」調整成分股，造成績效落後，也讓市場重新思考ETF長線配置與換股策略的影響。（本報系資料庫）
高人氣高息ETF「加碼金控、砍聯發科」調整成分股，造成績效落後，也讓市場重新思考ETF長線配置與換股策略的影響。（本報系資料庫）

6、7、8月份是台股一年一度的除息、領息旺季，當然ETF的投資人關注的焦點不只是領到多少的配息，更關心手上的ETF有沒有填息？因為投資人總覺得：有填息行情，才表示有賺到配息。但是實際上真的是這樣嗎？

最近很多熱門的ETF包括0050、00919除了息，卻還在貼息，難道投資人就應該要氣餧了嗎？

錯把ETF當做股票玩

先回答第二個問題！這裡要糾正有些ETF的投資人常常犯下的錯誤，那就是：把ETF當做股價起伏很大的股票來看待，甚至玩起線買賣ETF，想要從中賺取少許的差價。

正因為有這樣的想法，才會常常盯著ETF的股價變動，關心ETF除了息之後，有沒有填息？卻沒有想清楚：ETF是集結多支個股的投資組合，股價波動幅度會比個股平緩許多，根本不適合短線買賣賺差價，所以就算手中的ETF快速填息了，難道要賣光它、下車嗎？即然不賣它，管它什麼時候填息（也回答第一個問題了）！

關稅未定 人心浮動

況且集結多支個股組合而成的ETF，其股價的走勢也就跟著大盤的氛圍在走。最近美國對台灣的關稅稅率遲遲未定案、美國股市和台灣加權指數也同樣都來到了相對的高檔盾化區域，投資人越來越謹慎、觀望的心理可想而知，除完息的ETF沒有出現填息行情，也就不難理解原因了。

此外，與其緊盯ETF有沒有填息行情，還不如多多關心手中的ETF新加進來的成份股，是不是你自己也認同的個股？刪除的成份股是不是也是你不認同的個股？要不然投資起來會很令人「氣身勞命」（台語）！

換錯成份股影響深遠

舉例來說、也順便鞭一下某支高人氣的高配息ETF（不講，大家也猜得出來），之前大手筆的新加入、並拉很高持股比重的國泰金、富邦金（簡直快變成金控ETF），並且把原先有很高持股比重的聯發科砍光。

結果近兩個月，新加入的金控股價消風、砍光的聯發科股價則是漲不停，還打敗鴻海、重新奪回台股市值第二名的位子，也使得這支人氣ETF的近一個月、近三個月、近半年的績效都落在同類型ETF排名的後段班，未來還能不能維持以前足夠的資本利得平準金來配息，才是廣大投資人應該要注意的！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

金控股 0050元大台灣50 00919群益台灣精選高息ETF基金

趣 講 股

追蹤

延伸閱讀

00952四月以來強彈近40%！關稅32％未定數市場抖…AI產業成台股「免死金牌」

00918下季還能再配0.7元？超馬芭樂曝「2原因」：現況而論真扛得住

日本關稅降到15％…日股創年內新高！股添樂：這就是談判的藝術

日本15％關稅…吳思瑤喊「國人期待值恐增高」！遭酸：提前打預防針嗎？

相關新聞

把聯發科（2454）砍光還在貼息！專家：某高人氣配息ETF換錯成份股影響深遠

6、7、8月份是台股一年一度的除息、領息旺季，當然ETF的投資人關注的焦點不只是領到多少的配息，更關心手上的ETF有沒有填息？因為投資人總覺得：有填息行情，才表示有賺到配息。但是實際上真的是這樣嗎？

2025年7月最新爆紅ETF登場！00961受益人數暴增251％

台股加權指數在七月呈現高檔震盪格局，投資人操作趨於保守，資金尋求避風港的趨勢日益明顯。根據CMoney最新數據，富蘭克林華美投信旗下的FT臺灣永續高息ETF（00961），七月以來受益人數激增超過1.

ETF 躍居主流成避險首選 Z世代多元布局、虛擬貨幣開啟新局

Yahoo股市財經7月23日公布2025年「投資理財行為大調查」結果，針對台灣近九千名18歲以上的網路使用者，深入剖析投...

債券 ETF 受益人數連2紅 今年來00953B人氣最旺

債券ETF受益人數連2紅。根據集保中心統計，104檔債券ETF整體受益人在7月4日創下今年新低後已連續2周增加，上周增加...

00878虧損該砍單還持續買進？網一面倒勸：高股息ETF長抱才是真王道

投資已成全民運動，ETF的崛起更讓「怎麼選ETF」成了熱門話題。近日有網友在Dcard發文，表示自己是投資新手，從去年起開始定期定額買入國泰永續高股息（00878）和元大台灣50（0050），並採取股

00918下季還能再配0.7元？超馬芭樂曝「2原因」：現況而論真扛得住

00918維持0.70的配息，不是因為現金股利太厚實，也不完全是資本利得太厲害，而是...投資朋友太熱情！ 之前分享過高股息ETF配息的來源，官網上看到的是(B)收益平準金與(C)資本平準金，不過(

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。