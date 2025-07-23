把聯發科（2454）砍光還在貼息！專家：某高人氣配息ETF換錯成份股影響深遠

6、7、8月份是台股一年一度的除息、領息旺季，當然ETF的投資人關注的焦點不只是領到多少的配息，更關心手上的ETF有沒有填息？因為投資人總覺得：有填息行情，才表示有賺到配息。但是實際上真的是這樣嗎？

最近很多熱門的ETF包括0050、00919除了息，卻還在貼息，難道投資人就應該要氣餧了嗎？

錯把ETF當做股票玩

先回答第二個問題！這裡要糾正有些ETF的投資人常常犯下的錯誤，那就是：把ETF當做股價起伏很大的股票來看待，甚至玩起線買賣ETF，想要從中賺取少許的差價。

正因為有這樣的想法，才會常常盯著ETF的股價變動，關心ETF除了息之後，有沒有填息？卻沒有想清楚：ETF是集結多支個股的投資組合，股價波動幅度會比個股平緩許多，根本不適合短線買賣賺差價，所以就算手中的ETF快速填息了，難道要賣光它、下車嗎？即然不賣它，管它什麼時候填息（也回答第一個問題了）！

關稅未定 人心浮動

況且集結多支個股組合而成的ETF，其股價的走勢也就跟著大盤的氛圍在走。最近美國對台灣的關稅稅率遲遲未定案、美國股市和台灣加權指數也同樣都來到了相對的高檔盾化區域，投資人越來越謹慎、觀望的心理可想而知，除完息的ETF沒有出現填息行情，也就不難理解原因了。

此外，與其緊盯ETF有沒有填息行情，還不如多多關心手中的ETF新加進來的成份股，是不是你自己也認同的個股？刪除的成份股是不是也是你不認同的個股？要不然投資起來會很令人「氣身勞命」（台語）！

換錯成份股影響深遠

舉例來說、也順便鞭一下某支高人氣的高配息ETF（不講，大家也猜得出來），之前大手筆的新加入、並拉很高持股比重的國泰金、富邦金（簡直快變成金控ETF），並且把原先有很高持股比重的聯發科砍光。

結果近兩個月，新加入的金控股價消風、砍光的聯發科股價則是漲不停，還打敗鴻海、重新奪回台股市值第二名的位子，也使得這支人氣ETF的近一個月、近三個月、近半年的績效都落在同類型ETF排名的後段班，未來還能不能維持以前足夠的資本利得平準金來配息，才是廣大投資人應該要注意的！

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