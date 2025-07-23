ETF 躍居主流成避險首選 Z世代多元布局、虛擬貨幣開啟新局

Yahoo股市財經7月23日公布2025年「投資理財行為大調查」結果，針對台灣近九千名18歲以上的網路使用者，深入剖析投資行為與策略的變化，並歸納三大關鍵發現：一、近六成受訪者在2025年的投資策略明顯轉趨保守，但Z世代卻逆勢積極參與；二、因應市場不確定性，「ETF」成避險首選，「虛擬貨幣」也意外成新興焦點；三、儘管市場波動，「增加存款／累積財富」是各年齡層的投資共識，「AI」題材也持續引領市場關注。顯見在詭譎多變的大環境中，台灣投資人正透過多元策略積極應對，以實現累積財富的目標。

投資策略大洗牌

避險首選ETF、虛擬貨幣崛起、「高配息ETF、AI概念股、市值型ETF」最受青睞。

美國總統川普關稅政策震撼全球政經市場，連帶影響投資人行為發生變化。Yahoo股市2025「投資理財行為大調查」揭示，近六成的受訪者在川普關稅政策聲明後，投資策略明顯轉趨保守，相較2024年數據更顯謹慎態度；儘管如此，仍有49%受訪者對未來一年台股抱持信心。

從投資目的來看，最主要仍是為「增加存款／累積財富」（62%）；其次為「賺取長期固定收益」（48%）與「退休規劃」（38%）。面對市場不確定性，近八成投資人偏好透過「定期定額」（39%）與「逢低波段買進」（39%）的方式來「分散風險」和「存股領息」。值得注意的是，在關稅戰開打後「ETF」成為最多投資人計劃增加的投資工具（36%），超越股票（28%）成為投資人的避險首選。

不同策略投資者的投資偏好亦呈現差異化，積極型投資者對「股票」偏好度仍略高（29%）；其次是「ETF」（28%），近一成受訪者表示將增加投資「虛擬貨幣」，其投資標的也緊隨「川普投顧」的題材，涵蓋AI概念股（31%）及美股／美債（30%）等；而不變型和保守型投資者則有近4成計劃增加「ETF」的投資、近3成計劃增加「股票」。同時報告也觀察到，高配息ETF、AI概念股和市值型ETF為最受投資人青睞的三大投資商品。

市場保守Z世代卻更積極

父母引路，股票、ETF與虛擬貨幣多元布局。

在整體投資氛圍轉趨保守之際，Z世代年輕族群卻逆勢而行，成為這次調查一大亮點！調查報告顯示，Z世代的投資參與率較去年增加7%、突破六成大關，且同樣以「增加存款／累積財富」（62%）和「賺取長期固定收益」（39%）作為主要投資目的，其中「短期獲利」更從去年的第五名躍升至第三名，展現出年輕族群在高物價與低薪壓力下，積極踏入理財領域、尋求第二收入來源的強烈動機。

另一方面，受到X世代的父母行為影響，Z世代對投資策略也有不同見解。Z世代開始投資的契機為「賺零用金/增加收入」（50%）及「跟著父母投資」（44%），同時仍處於「投資新手」階段的Z世代，有超過六成的初始學習管道為「父母和親友同儕」，其次是「銀行券商投資或財經股市網站App」（45%）。此外，Z世代擅長透過不同的投資工具來分散風險，包含「股票」（49%）、「ETF」（41%）、「保險」（30%）、「虛擬貨幣」（14%）等，顯見Z世代在投資工具上的多元性。 根據Yahoo股市2025「投資理財行為大調查」發現，在川普關稅政策聲明後，有六成投資人策略明顯轉趨保守。（Yahoo/提供）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。