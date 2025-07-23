輝達 H20晶片解禁 台股科技 ETF 受惠

近期影響市場兩個不利因素是匯率不穩定及關稅影響通膨，法人觀察整體通膨率僅呈現溫和擴張趨勢，並未顯示通膨失控，匯率有機會隨著美國貿易政策底定而轉穩，擾動市場的不確定因素逐漸消弭，近期台股仍是由具有較佳基本面支撐的AI、半導體族群主導整個盤面，資金健康輪動，台股展望正向。

永豐智能車供應鏈ETF（00901）經理人王茗冠指出，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在中國大陸受訪表示，美國政府已經批准H20晶片銷往大陸，有助於輝達消化先前被禁售的存貨，激勵輝達股價走強，也同時鞏固 AI龍頭的地位，對台灣半導體供應鏈也是利多消息；護國神山台積電（2330）7月17日公布第2季財報，截至2025年6月30日第2季，合併營收為新台幣9,337.9億元，淨利潤為新台幣3,982.7億元，每股稅後盈餘(EPS)15.36元，市場稱為史上最強的第2季，市場預計成長動能仍持續，受到輝達及台積電的好消息帶動下，看好台股科技ETF後市表現。

黃仁勳出席北京鏈博會表示，AI的下一波浪潮將是機器人系統，將會具備推理及執行能力，並能理解物理世界，未來十年中，工廠將由軟體和 AI 驅動，協調人機合作的機器人團隊。

智能車和人形機器人在供應鏈、應用場景方面高度重合，車廠在自動駕駛領域累積的算法能力，以及在電機、感測器、電池等零組件，都可快速使用在機器人開發上，未來智能車供應鏈可快速和機器人產業連結，台灣廠商在切入機器人產業將會更得心應手，其中值得市場關注的是00901，00901的成分股包含台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）等，這些公司在智能車供應鏈中扮演著關鍵角色。

台灣AI供應鏈在AI運算、智能車、機器人領域是不可或缺的角色，00901永豐智能車供應鏈ETF成分股涵蓋半導體、電腦及週邊設備、光電通信、電子零組件、電動車等，為AI供應鏈重要的一環，未來機器人產業成長亦將受惠。

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