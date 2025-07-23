債券 ETF 受益人數連2紅 今年來00953B人氣最旺

債券ETF受益人數連2紅。根據集保中心統計，104檔債券ETF整體受益人在7月4日創下今年新低後已連續2周增加，上周增加10,673人，整體今年來減少13萬9,837人，總受益人196萬1,738人。進一步觀察，今年來受益人逆勢成長的債券ETF共有34檔，整體來看以非投等債最受投資人喜愛，其次是短債，今年來以00953B群益優選非投等債增加26,867人人氣最旺，也是唯一一檔增加人數超過萬人的債券ETF。

據了解，00953B為月配型債券ETF，選債邏輯具備較高規則，包括排除CCC(含以下)標的，使用獨創的信用因子加權來降低高風險之標的，並藉由相對嚴格的分散標準，進一步降低其波動與風險，再加上其相對較高票息之特色，使其在今年市場震盪之際，仍繳出相對較佳之好成績。綜合資產品質、息收能力、分散性與流動性等投資人注重的元素來看，00953B兼具配息亮眼、穩定現金流優勢，相當適合追求穩健收益的投資人長期持有。

群益投信債券ETF研究團隊指出，雖然今年來市場受到政策不確定性干擾而波動加劇，不過考量景氣仍保有韌性，加上企業財務體質佳，信用債基本面持穩，且債券收益率位處相對高點，高票息與低存續期間的非投等債應為投資人較佳投資商品，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權之非投等債ETF最值留意，聯準會對於降息將繼續保持耐心，面對未來不確定的貿易政策影響，較高的市場波動將成為常態，在市場變化難測的情況下，債券投資更應該回歸初心，聚焦在利息收入，在當前景氣仍具韌性下，非投等債具備存續期間較短且殖利率較高之雙重特性，其後續表現可期。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，雖然美國關稅不確定因素持續壓抑市場投資氣氛，惟市場認為最壞情況已過，且非投等債收益率仍達7%之上，居相對高位，吸引資金續往非投等債流入，截至7/18當週，美國非投等債淨流入9億美金，連續第12週呈現淨流入，全年淨流入達150億美金。當前非投等企業基本面有撐，預期違約率持續低於長期均值，且當前其殖利率仍處長線相對高位，具長線投資價值，再加上當前市場投資氣氛明顯止穩回升，皆有利於非投等債後續表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。