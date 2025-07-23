2025年7月最新爆紅ETF登場！00961受益人數暴增251％

台股加權指數在七月呈現高檔震盪格局，投資人操作趨於保守，資金尋求避風港的趨勢日益明顯。根據CMoney最新數據，富蘭克林華美投信旗下的FT臺灣永續高息ETF（00961），七月以來受益人數激增超過1.2萬人，增幅高達251.77%，不僅在台股ETF中稱冠，更成為盤勢整理期間的市場焦點。

根據CMoney最新統計數據，觀察7月以來ETF受益人數增幅排行，FT臺灣永續高息（00961）以251.77%的驚人增幅遙遙領先，穩居冠軍。位居第二的是主動統一台股增長（00981A），增幅34.38%；第三名為聯邦台精彩50（009804），增幅29.12%。

第四至第十名則依序為：主動群益台灣強棒（00982A）增長19.73%、永豐臺灣加權（006204）增長11.85%、主動野村臺灣優選（00980A）增長9.38%、新光臺灣半導體30（00904）增長6.94%、元大台灣50（0050）增長3.87%、元大電子（0053）增長3.29%，以及元大MSCI台灣（006203）增長2.53%

市場人士指出，台股自四月以來累積漲幅驚人，投資人「居高思危」心態濃厚。在這樣的氛圍下，能提供穩定現金流的高股息產品自然受到青睞。值得注意的是，00961日前首次配息即開出0.115元的好成績，換算年化配息率高達15%，並在除息後僅兩個交易日便完成填息，展現強勁動能，吸引大批穩健型投資人目光。首次息收將於8月8日入袋，市場預期在下次除息前，可望再掀起一波申購熱潮。

法人分析，00961追蹤「臺灣永續高息指數」，選股邏輯鎖定財務穩健、高股息且符合ESG標準的龍頭企業，持股分散於電子、金融與傳產，策略穩健，能有效應對盤勢輪動。

展望後市，儘管市場面臨國際變數，但第四季資金行情仍可期待。法人認為，隨著AI應用進入新階段、資金重回基本面，兼具防禦與收益特性的00961，有望持續獲得市場資金青睞。

7月以來市場最夯ETF

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。