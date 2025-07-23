00878虧損該砍單還持續買進？網一面倒勸：高股息ETF長抱才是真王道
投資已成全民運動，ETF的崛起更讓「怎麼選ETF」成了熱門話題。近日有網友在Dcard發文，表示自己是投資新手，從去年起開始定期定額買入國泰永續高股息（00878）和元大台灣50（0050），並採取股息再投資策略。然而，眼見帳面上00878呈現虧損，他開始動搖是否該繼續投入高股息ETF，坦言「只是想著有投資應該比放銀行好」，想請教網友是否要調整投資組合。
貼文一出引發討論，不少留言精準點出兩檔ETF的定位差異「00878是高股息，重在配息，有沒有漲不是重點；0050是市值型，市場漲越多就賺越多，但沒賣就沒實現利潤」、「兩檔都不錯，重點是長期持續投入，讓微笑曲線發揮」。
也有人曬出對帳單，表示「高股息就是買來忘記的，2、3年加上股利根本不賠」、「選2330+00878，前者成長、後者領息，沒現金流需求還能再投入」；甚至有留言認為，近期股價便宜反而是加碼機會。
投資專家表示，台灣對美關稅尚未塵埃落定，雖市場情緒較4月時回穩，但短線操作仍需謹慎，此時以00878為代表的高股息ETF表現機會可期。00878成分股由指數篩選具備ESG表現與獲利能力的30檔高息股，產業配置以電子、金融與傳產為主，並近五成集中於電子股，有望搭上電子出口復甦趨勢；再加上三成金融與一成傳產，降低市場波動、掌握台股內外需動能。
成立五年來，00878歷經多空仍穩居全台受益人數最多ETF，對於投資新手而言，是相對穩健的入門選擇。
00878基金經理人游日傑提醒，投資人可持續關注8月1日美方關稅是否生效、聯準會（Fed）政策動向與7月29日貨幣會議結果；雖然貿易與利率的不確定性仍存，但Bloomberg預估2025年台股企業每股盈餘仍將維持雙位數成長，加上目前指數未超過去年高點，顯示台股中長期仍具投資價值。
07/18全台最多受益人數投資標的TOP 10
|排序
|股票代號
|股票名稱
|受益人數
|1
|00878
|國泰永續高股息
|1,732,644
|2
|2330
|台積電
|1,612,560
|3
|0056
|元大高股息
|1,479,168
|4
|00919
|群益台灣精選高息
|1,321,533
|5
|2002
|中鋼
|1,312,684
|6
|0050
|元大台灣50
|1,296,170
|7
|2317
|鴻海
|1,135,428
|8
|2303
|聯電
|802,850
|9
|2883
|凱基金
|776,078
|10
|00940
|元大台灣價值高息
|702,330
資料來源：集保結算所，2025/07/18。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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