00878虧損該砍單還持續買進？網一面倒勸：高股息ETF長抱才是真王道

投資已成全民運動，ETF的崛起更讓「怎麼選ETF」成了熱門話題。近日有網友在Dcard發文，表示自己是投資新手，從去年起開始定期定額買入國泰永續高股息（00878）和元大台灣50（0050），並採取股息再投資策略。然而，眼見帳面上00878呈現虧損，他開始動搖是否該繼續投入高股息ETF，坦言「只是想著有投資應該比放銀行好」，想請教網友是否要調整投資組合。

貼文一出引發討論，不少留言精準點出兩檔ETF的定位差異「00878是高股息，重在配息，有沒有漲不是重點；0050是市值型，市場漲越多就賺越多，但沒賣就沒實現利潤」、「兩檔都不錯，重點是長期持續投入，讓微笑曲線發揮」。

也有人曬出對帳單，表示「高股息就是買來忘記的，2、3年加上股利根本不賠」、「選2330+00878，前者成長、後者領息，沒現金流需求還能再投入」；甚至有留言認為，近期股價便宜反而是加碼機會。

投資專家表示，台灣對美關稅尚未塵埃落定，雖市場情緒較4月時回穩，但短線操作仍需謹慎，此時以00878為代表的高股息ETF表現機會可期。00878成分股由指數篩選具備ESG表現與獲利能力的30檔高息股，產業配置以電子、金融與傳產為主，並近五成集中於電子股，有望搭上電子出口復甦趨勢；再加上三成金融與一成傳產，降低市場波動、掌握台股內外需動能。

成立五年來，00878歷經多空仍穩居全台受益人數最多ETF，對於投資新手而言，是相對穩健的入門選擇。

00878基金經理人游日傑提醒，投資人可持續關注8月1日美方關稅是否生效、聯準會（Fed）政策動向與7月29日貨幣會議結果；雖然貿易與利率的不確定性仍存，但Bloomberg預估2025年台股企業每股盈餘仍將維持雙位數成長，加上目前指數未超過去年高點，顯示台股中長期仍具投資價值。

07/18全台最多受益人數投資標的TOP 10 排序 股票代號 股票名稱 受益人數 1 00878 國泰永續高股息 1,732,644 2 2330 台積電 1,612,560 3 0056 元大高股息 1,479,168 4 00919 群益台灣精選高息 1,321,533 5 2002 中鋼 1,312,684 6 0050 元大台灣50 1,296,170 7 2317 鴻海 1,135,428 8 2303 聯電 802,850 9 2883 凱基金 776,078 10 00940 元大台灣價值高息 702,330 資料來源：集保結算所，2025/07/18。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。