00679B又創新低、美債玩完？專家：短期雖有壓、但長線有「穩定幣」護盤

【文．玩股神探】

＊原文時間為7月15日。

最近滑盤勢 App 時，00679B 又亮起「創新低」警示，規模從去年3,000多億元蒸發到目前2,257億元，因此許多債券KOL紛紛「轉陣」改抱大盤 ETF。

乍看之下，美債ETF似乎跌無止盡，但第一季配息0.30元、第二季仍有0.32元，現金流並未同步下滑，這正是收益型資產與股價波動脫鉤的最佳寫照。

拋售壓力：赤字疑慮＋強勢台幣雙夾擊

拋售潮背後，最大的陰影是美國財政赤字，根據CBO最新預測，2025會計年度赤字達1.9兆美元，占 GDP 6.2%，六月累計赤字已達1.3兆美元，比去年同期多650億美元，加上高發債量推升長天期殖利率，自然壓低債券價格。

回到新台幣角度，今年對美元累計升值10%以上，以台幣計價的00679B出現雙重承壓，也難怪下跌壓力這麼重。

儘管價格走弱，00679B 採季配息機制，過去八季從未中斷，殖利率保持在5%左右區間。

基金追蹤 ICE 20+ 年美債指數，對利率變動敏感，但也意味著一旦降息循環啟動，ETF彈性的「槓桿效果」會較短天期債券突出。

對想鎖定固定現金流、又願意承受淨值波動的投資人而言，「低檔領息」仍具吸引力。

需求新動能：穩定幣買盤或成關鍵

你可能想不到，穩定幣世界正在「變相護盤」美債。

最新 CCData 報告顯示，穩定幣總市值突破兩千億美元，再創今年新高。而Reuters 訪談指出，各大穩定幣發行商為維持 1 : 1 兌付，已持有約 2,000 億美元短期美債，占整體市場 2%，且規模仍在擴張。

每增加 100 億美元穩定幣，理論上就帶來同額美債買盤；若年底前發行量再成長 10%，潛在增量需求可達千億美元。

對 00679B 而言，這意味著價格雖受赤字壓力，但中長線有「新買家」接手，有助於減緩跌勢並提升填息速度。

跌深是危機 也是布局息收的轉機

00679B 的股價走勢無情反映赤字與匯率風險，但配息紀律、久期優勢與穩定幣買盤，卻提供了「利空中的亮點」。

短線仍須留意美國供債高峰與台幣強勢延續；若是屬於現金流導向的債券投資人，不妨分批佈局、用配息攤平波動。

反之，若對淨值敏感，等待殖利率見頂、美元止跌後再出手，也是一種風險控管策略。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：00679B再破底？深入解析美債拋售潮、穩定幣買盤與季配息機會！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。