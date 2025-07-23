00918下季還能再配0.7元？超馬芭樂曝「2原因」：現況而論真扛得住

00918維持0.70的配息，不是因為現金股利太厚實，也不完全是資本利得太厲害，而是...投資朋友太熱情！

之前分享過高股息ETF配息的來源，官網上看到的是(B)收益平準金與(C)資本平準金，不過(B)這一欄其實主要是兩個會計科目：一是現金股利，二才是收益平準金。

至於何謂收益平準金，大家應該都有概念了，便是投資人自己的錢！

簡單來講，如果沒有龐大的新進資金，一般而言(B)收益平準金其實指的就是ETF本身領到的現金股息。

不過若投資人很熱情，買氣很旺盛，無形中就會增添高股息ETF的配息能力。

00918今年的現金股利預計可以領到1.83元。

計算的方式不難，就是根據00918持有的所有個股的張數，配合個股今年配發的現金股利就能算出。

這麼一來就有趣了，既然今年它本身的總領息預計還不到2元，而且早就知道了，繼續季配0.70元沒有壓力嗎？

目前沒有壓力的兩個原因，一是它會先適度保留現金股利，而是先動用資本平準金。

這一點其實很正常，雖然難免會影響它未來的資本利得，價格的上漲動力會受限，至少現在的感覺很不錯。

二是投資朋友太熱情，短期就湧入了超過三成增幅的資金，這樣就剛好發揮了收益平準金的功能。

因此，即便00918下一次還是配0.70元，單就現況而論，其實它還真扛得住喔。

不過，資本平準金本就會隨市場波動而增減，亦即一旦市場修正，就不太好從這個科目支應太多甚至無法支應。

再者我們也不該假設投資人的熱情沒有止境，會一直逐季甚至每月都大幅增加。

更重要的是目前00918的年化殖利率依然超過12%，著實太高了（(0.7x4)÷21.88），所以，如果下一次的配息金額它能適度地調降，才會是投資人應該要樂見的健康發展。

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