00952四月以來強彈近40%！關稅32％未定數市場抖…AI產業成台股「免死金牌」

美國對台關稅話題持續發酵，市場近日更傳出「趙少康驚傳對台關稅32%」的震撼消息，讓許多投資人緊盯台股走勢、心裡盤算何時能逢低布局。不過，觀察台灣AI供應鏈的實際表現，卻能發現一個現象：AI產業正成為台股在全球貿易角力下的「免死金牌」，強勁基本面與產業競爭力，讓AI族群依舊穩穩吸金。

以凱基台灣AI 50（00952）為例，該ETF主打完整佈局AI產業鏈，從4月台股回檔後強勢彈升近40%，遠遠跑贏不少傳統大型ETF。這波反彈背後，正是台灣AI供應鏈在全球景氣不確定、貿易變局頻傳下展現的核心韌性。

成分股分散風險、AI鏈全吃 等權重設計讓中小型潛力股發光

00952的最大特色，就是不依賴單一權值股，持股高度分散，等權重設計讓台光電、緯穎、技嘉、光寶科、鴻海、緯創、廣達、英業達等50檔AI供應鏈全數參與，權重分布最重的台光電也僅6.2%，大多數個股權重都低於4%。不僅如此，AI伺服器、PCB、記憶體、IC設計、電源管理等上下游環節一網打盡，全面掌握AI時代的產業升級商機。

從基本面來看，今年以來台光電6月營收突破80億元、緯創年增率超過130%、技嘉第二季營收也創新高，多檔成分股紛紛交出亮眼成績單，持續成為資金追捧焦點。即使國際政經局勢不確定、台股短線震盪，AI供應鏈表現依舊硬挺。

ETF取代單壓個股 低波動、高彈性受青睞

隨著AI產業應用大爆發，企業普遍釋出正向展望，第三季營收可望再創高峰。專家認為，對於無法分散布局多檔AI個股的投資人來說，00952這種分散、低波動、靈活的ETF，正是穩健參與AI產業紅利的好選擇。

現階段AI成為產業「免死金牌」，不論全球貿易風向如何吹，供應鏈競爭力和台灣的技術優勢都難以被取代。00952等權重納入50檔產業鏈關鍵公司，有望持續享受AI世代的長線紅利，也讓投資人在動盪行情下有穩定布局的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。