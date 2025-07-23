降息風聲多美債甜蜜點？專家提示「00687B、00697B等6檔」：8月後更小心

美國公債在上周五（18日）收盤上漲，市場於是開始謠傳美債的投資甜蜜點到來，主要原因有二，一是下任聯準會（Fed）主席熱門人選之一、現任理事沃勒主張Fed本月底就應降息，二是最新的密西根大學消費者信心調查發現，消費者通膨預期低於預估，但這到底是不是事實呢？投資人又該如何理解美債ETF的後市？今天股編全面解析美債ETF看法提供給投資人參考。

美國債務增加 不利長債殖利率

從上圖來看，投資人可以很好發現近期不管是短天期美債殖利率或是長天期美債殖利率，數據都在高位震盪不已，實際上債券的價格並沒有如市場所說的下降，更別說被市場風聲扭轉高位震盪趨勢，而這裡的主要擔憂有幾項關鍵因素：

通膨不確定性：儘管市場認為通膨的影響可能減輕，但只要關稅的陰影還沒散去，市場就是會擔心通膨回魂的可能性。 尤其關稅轉嫁在7-8月會有關鍵性的顯性，在這之前美債殖利率不容易下降。 債券供給增加：無論是在稅改還是債務上限方面，未來都可能面臨更大的壓力，導致債券殖利率上漲。 美國財政部預計在未來 10 年內將需要額外借貸 15 兆美元來償還聯邦債務。

為重建現金庫存，美國財政部在新債務上限議案通過後，預計在未來 18 個月內發行超過 1 兆美元的短期國庫券。

僅在第三季，發行規模就有可能達到 4,100 億至 7,000 億美元。而財政部更希望在 7 月底前將現金餘額提高到 5,000 億美元，9 月時達到 8,500 億美元。

在川普的大而美法案通過以後，因為稅收收入變少，美國財政一定會需要依靠海外收關稅與大量舉債才有機會彌補財政收入的缺口，從上圖可以看到機構預估2027年以前（川普任期第三年），發債的規模只會越來越大，對債券市場甚至是股票市場的影響性都是不容小覷的。

令和米騷動：日通膨創高拉動美債殖利率上升

無獨有偶，日、美利差一直是市場關注的重點。

起因當然是日本7月米價年漲逼近兩位數，帶動整體食品通膨黏著不退，如今的米價只是最後一根稻草(佔國內CPI權重不高，加工食品才是重點)，真正驅動日債飆升的是升息預期＋財政供給壓力；它影響美債的方式，則透過利差與全球久期風險的情緒連鎖。

近期已經開始有機構認為月底（7/30–31）日本利率會議將把2025財年的核心CPI估值自2.4%上調至約2.6%，但政策利率仍暫按兵不動，市場押注真正升息落在9月。

然而投資人一定知道，利率是不是真實上升對於市場來說不是最重要的，只要利率預期上升就可以把債券殖利率帶到情緒面的高點上。

加上日本市場擔憂日本政府赤字擴張引發的超長債供給疑慮，就如上圖所示日本10 年期公債跳升7個基點至1.57%，逼近 5 月高點；20‒30 年券同樣刷新年內高位。

殖利率曲線整體「抬升」，反映投資人對久期風險的重新定價。

「日本債券殖利率上升跟我有什麼關係？」要知道歐、英、法同天也在賣債，德 30Y Bund 一度逼近14年新高；日本作為亞洲定價中心，長端拋售更容易「領頭」，尤其是日債走高牽動脆弱的美債殖利率。

從上圖可以看到30年期美債已經快要挑戰5%，「利率是地心引力」這對市場一定會帶來壓力。

一來，對以利差套利的日系壽險、年金而言，對沖後的美債優勢被壓縮，資金可能「回家買國債」，當他們減碼美債＝美債價格跌＝殖利率上升。

二來，全球長端資金看到亞洲定價中心震盪，也會同步提高久期溢價，推升美 10‒30 年殖利率。

方向雖非 1 : 1 直線，但預期心理放大就足以影響美債殖利率的曲線，給股市造成壓力。

注意長天期公債殖利率居高不下不利債券ETF

在這樣的情況下，股編整理了上表提供給讀者參考，可以看到幾檔台灣比較受到關注的長天期美債ETF，投資人要多觀察未來日本與美國財政狀況的變化，目前來說七月中開始美國財政部發行的大部分是短期的國庫券，這類債券還能靠財政部自己的回購來維持流動性。

不過時序來到8月-9月，中長期債券發行就很有可能導致市場大幅動盪或債券價格波動，當發行成本（殖利率）上升，甚至回購市場的流動性緊縮，債券與股市就會受到衝擊，進入八月後投資人要越發謹慎。

原文出處：美發債計畫與日本債券殖利率共振 不利長天期債券00679B、00687B

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