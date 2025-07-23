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野村臺灣增強50主動式 ETF：AI 贏來投資黃金期

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
野村臺灣增強50主動式ETF(00985A)持股。(資料來源：野村投信)
野村臺灣增強50主動式ETF(00985A)持股。(資料來源：野村投信)

台股指數在高檔震盪，後市觀察美國科技股財報、台股財報可能出現的匯損干擾與台美貿易談判結果。野村投信表示，隨時間接近2026年，產業布局上，AI需求依舊明確，因此逢低拉回時，可持續布局AI伺服器及其零組件、散熱、先進製程半導體，以及受惠美元弱勢的台灣內需股，操作可優先留意AI概念股、內需股。多空交錯的盤勢，市場將更重視個股基本面與獲利前景，主動式ETF近期受益人數不斷增加，也反映投資人的偏好具備的靈活度高的投資產品，後續應有望持續成為資金聚焦的焦點。

野村臺灣增強50主動式ETF(00985A)經理人林浩詳分析表示，台積電公布2025年第2季財報，繳出史上最佳的單季成績單，第2季合併美元營收達300.7億美元，年增44.4%；每股盈餘15.36元，年增60.7%，雙雙創下歷史新高，營收與獲利的大幅成長，主要受惠於AI相關的高效能運算（HPC）晶片需求強勁，加上產能利用率提升與成本控制，使得在貨幣升值等逆風下，毛利率仍維持在58.6%的高檔水準。

進一步觀察產品結構，AI相關應用依舊是台積電最強的成長引擎，高效能運算首度達到總營收60%；在製程節點方面，3奈米與5奈米製程合計已占總營收60%，加上先進製程產能仍呈現供不應求，顯示台積電在先進製程市場的強大競爭力。

從法說會內容來看，管理層針對市場關注的幾項重點議題做出回應，台積電董事長魏哲家指出，AI需求不減反增，客戶下單仍具穩定性，是公司上修全年營收成長至30%的關鍵原因之一；在資本支出方面，則維持全年預算在380~420億美元，並未因短期紛擾轉向保守，而對於短線升值與海外新廠在初期可能對毛利率造成的壓力，管理層強調，公司有能力透過調整晶圓價格，來部分對沖這些結構性成本上升的壓力，也再次印證台積電技術領先與議價能力上的優勢。

從整體投資環境來看，林浩詳認為，在當前充滿變數的市況下，投資人更應回歸基本面思維。AI仍是未來投資的主流，在行情回落時，真正能穩住盤勢的，往往是那些具備長期趨勢潛力的公司，台積電作為台股最具代表性的權值龍頭，一舉一動牽動大盤走勢，第2季財報亮眼、全年展望上修，等於為台股打了一劑強心針，也帶動相關供應鏈同步受惠，而從長線角度來看，與其追逐短線題材，不如聚焦在能撐得住景氣波動、具備核心競爭力的企業，才是資金應優先布局的方向，也更有機會掌握下一波成長的主軸。

這幾年大型走向大者恆大，如台積電之於台股，讓投資人對於市值型ETF趨之若鶩，根據統計，目前台股ETF市值超過新台幣3兆元，市值型主動式台股ETF除了結合了市值型ETF的投資便利性，以及主動式基金的靈活操作，更能因應市況變化，快速的調整投資組合內容，更加適合用於當前變化多端的投資環境，尋求爭取更多Alpha+的機會。

野村投信表示，00985A是全台首檔市值型主動式ETF，擁市值型及主動式ETF雙優勢，根據00985A公開說明書，單一產業龍頭持股比例最高可達30% 提高單一個股的影響力，其他個股持股上限為10%。運用基本面質化研究與計量因子量化工具，主動汰弱換強，擴大投資範疇至台股市值前150中大型企業，篩選出50檔最具競爭力的投資標的，用簡單的投資策略，濃縮台股精華，讓投資人用一檔ETF就能掌握台股成長的核心力量，正是00985A投資哲學的核心，可望成為台股投資人布局權值股的優選標的。

00985A目前以上市股票為主(約80%)上櫃為輔(約7%)，並搭配期貨增益(約4%)，前10大持股合計權重預計低於60%(目前為45.32%)。布局以電子為主(75.01%，含電子期)但多元配置各類型主題以掌握全球AI科技商機，並布局金融(6.94%)與傳產(8.5%)，以期掌握類股輪動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 台股指數

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