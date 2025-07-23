每月現金流要三萬…該選哪檔美債ETF才好？奶爸實問PTT網友兩派熱議

一名工程師近日在PTT發文，分享自己暫時轉任全職奶爸，生活支出得靠投資維持。過去主力放在高股息ETF，每月配息大致能Cover基本開銷，但近期希望靠美債ETF補強現金流，鎖定月配型的群益優選非投等債（00953B）和凱基美國非投等債（00945B）。由於不熟債券操作，他向網友請益「每月要現金流三萬，該選哪檔比較好？還是有更穩健標的？」

原PO自評，00953B屬BB、B級非投資等級債，殖利率高但波動較大；00945B完全排除CCC以下債券，主打保守風控與流動性。考量自身收入不穩，孩子才剛出生六個月，這一年半希望家庭現金流更穩定。

文章一出，PTT立刻引爆討論。支持派表示「953b啊，不用管債酸，在那忙進忙出配息賺就好」、「而且現在進已經屌打市面上95%的人」、「千萬不可」、「美債是關稅避風港 已經信貸歐印」。但也有不少人反對：「天堂有路你不走地獄無門買美債」、「00953B的波動會增加心理壓力」、「00953B組成有4%無信評債，風險高」、「建議選擇排除高風險債的產品更穩健」。

還有理性網友提醒「只講現金流要三萬沒講本金多少，是要怎麼建議」、「你這階段收入不穩，建議保守，波動不要太大比較安心」、「兒子出生8個月開始幫他買757+GG，皆已翻倍」。也有人提出：「不如買市值型ETF，有需要現金再賣一點就好」、「VOO、0050、56也可以搭配規劃」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。