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新興市場潛力佳 國泰投信：ETF 00726B具三大優勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國隊等關稅仍不完全明朗，台灣、瑞士、印度等國尚未收到通知，不可忽略接下來的不確定性風險，國泰投信認為，面對多變的金融市場，即使是ETF，也應採用分散風險策略有助打造資產保護傘，投資人除投資較熟悉的台股或美債，可考慮適度配置新興市場債券，第3季利率處在相對高點，因債價與利率屬於反向關係，債價此時還在低檔，新興債在評價面上具投資價值，投資人可把握布局良機。

國泰新興投等債（00726B）基金經理人江宇騰表示，00726B追蹤的是彭博新興市場5年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數，主要投資新興市場主權債及新興市場優質公司債，多元配置於不同信用債券，有機會降低投資收益波動度，截至今(2025)年6月30日，成分債中包含19.87%的AA等級債券、9.55%的A等級債券、68.64%的BBB等級債券，國家分布包含沙烏地阿拉伯、印尼、智利、墨西哥、阿拉伯聯合大公國、菲律賓等新興國家，00726B幾乎可說掌握新興國的成長紅利。

00726B經理人江宇騰進一步補充，IMF資料顯示，新興市場經濟成長率優於成熟市場，預估2025年新興市場的實質GDP成長率可衝上3.7%，遠高於成熟市場為 1.4%，經濟成長動能強勁，彭博數據也顯示，沙烏地阿拉伯7月上半月每日海運的石油出口平均達643萬桶，創下16個月以來新高，沙烏地阿拉伯為全球主要產油國，具國際經濟影響力與話語權，石油大幅增產更有助提振財政收入。

國泰投信ETF研究團隊指出，長期來看，新興市場國家的外匯存底逐年增加，外匯存底提升，代表其財務體質趨好轉，違約風險相對變低，且最快9月美國聯準會有機會重啟降息，吸引資金流往新興市場，有利新興市場貨幣升值，償還外債的成本下降後，債市也會受惠。截至7月18日，00726B最新規模達362億，位列全台新興市場債券ETF前段班，且兼具高信評與季配息機制，有領息需求的投資人，可趁債價位於低檔，把握7月25日(周五)前的最後買進日，除息日在7月28日，替自己的投資組合增添生力軍。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 新興市場

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