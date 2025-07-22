固定收益型ETF 淨流入砍半

債市近周狹幅變動，過去一周淨流入整體固定收益型ETF幾乎砍半至僅44.9億美元，淨流入資金不再以美國債市為尊，美國、亞洲與歐洲債市分別獲8.0億、9.2億與7.3億美元淨流入，相當分散。

投資等級債市僅獲1.9億美元淨流入、非投資等級債市則有9.3億美元流入，規模均明顯萎縮。

富蘭克林坦伯頓全球債券基金經理人麥可．哈森泰博表示，長久以來，許多美國投資人對美國以外的股債投資本就很低、海外投資人更已累積大量美元資產部位，這種傾斜本就有問題，川普關稅政策只是觸發全球分散投資意識的因素之一。

尤其全球貿易結構的調整，早自川普第一任期即已開始，如今包括馬來西亞、印度、巴西、墨西哥等國家正受惠於友岸外包或近岸外包的貿易模式，放眼全球充斥很多當地公債和匯市機會可尋。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒指出，美國非投資級公司體質改善，信評達BB以上占比高於五成，因此即便經濟成長力道轉弱，企業違約風險可控，加上殖利率仍處7%以上水準，可彌補潛在風險，因此市場需求穩固、創造有利的供需技術面優勢。基金採取主動精選、聚焦品質策略，看好受惠監管鬆綁的金融業、最能受惠大而美法案的能源業、與受惠製造業回流的工業公司債。

安聯投信分析，基本面觀察，投資人若以債券為核心資產配置，應著重「收益掌握」而非僅憑「風險規避」。過去一年，市場多數資金採定期定額或分批布局以分散風險，雖然此策略有助於平抑波動，但在當前利率仍處高檔、且資金對信用債具高度接受度的階段，應考慮更積極的收益鎖定策略。

債券策略部分，安聯投信表示，貿易戰所引發的避險情緒曾一度導致美債殖利率下行，不過，隨著全球經濟大幅放緩機率下降，與大而美法案通過引爆財政擔憂，利率債將面臨較大壓力。

此外，景氣衰退疑慮減緩，有利帶動風險情緒回升，信用利差已反轉緊縮，收益率仍具吸引力，建議配置穩定息收的信用債。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。