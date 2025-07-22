債券ETF 表現鴉鴉烏

債市表現持續低迷，再加上匯率因素影響，觀察盤面上99檔原型ETF表現，今年以來全盤皆墨，平均跌幅達到8.8%，更是有17檔跌幅超過一成，又以長天期債券為多數。

根據CMoney統計至21日，今年以來債券ETF表現前十強跌幅在7%（含）以內，依序為富邦歐洲銀行債跌5.7%、國泰A級金融債跌5.9%、凱基新興債10+跌6.07%、國泰新興投等債跌6.13%、台新JPM新興債跌6.15%、富邦新興投等債跌6.4%、國泰優選非投等債跌6.55%、復華彭博非投等債跌6.56%、群益投等新興公債跌6.7%、中信低碳新興債跌7.00%。

以類型來看，以新興債、非投資等級債以及歐債有較抗跌的表現，其中，由於美元持續震盪促使資金外溢至基本面較佳的非美貨幣資產，帶動當地貨幣債券表現較強、歐洲也早於美國啟動降息循環、而非投資等級債在存續期短優勢下，受利率波動影響輕。反之，投資人布局較多的長天期債券表現則黯淡。

富邦美債20年經理人王素珍指出，最新公布美國6月CPI年增率略高於預期，未來幾個月關稅對物價影響更加明顯，CPI年增率可能往3%靠攏，加上預期美國內需及勞動市場延續降溫趨勢，預估仍將適度降息以支撐景氣，預期9月Fed仍有機會恢復降息，有利美債走勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。