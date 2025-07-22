台股高息ETF商品 績優生

台股高息產品近年成為台灣投資人偏愛的理財工具，觀察台股高息產品近五年的長期績效表現，歷經市場多空考驗，有三檔表現贏過加權報酬指數的123.2%，分別為國泰台灣高股息基金、野村台灣高股息基金和元大台灣高股息低波動ETF，其中，國泰台灣高股息基金近五年報酬率更是高達224%，表現相當亮眼。

據CMoney統計至7月21日，市面上成立滿五年以上高股息基金及ETF共計有十檔，國泰台灣高股息基金是唯一一檔報酬率突破200%的標的，近五年累計高達224.4%，大幅贏過大盤，第二名是野村台灣高股息基金的148.2%、第三名則由ETF奪下，是元大台灣高息低波的132.5%。

其餘第四至十名依序為宏利臺灣股息收益基金116.7%、復華富時高息低波ETF的106.4%、國泰永續高股息ETF的96.03%、富邦臺灣優質高息ETF的81.3%、元大高股息ETF的80.9%、國泰股利精選30 ETF的77.1%、元大台灣高股息優質龍頭基金65.8%。

國泰台灣高股息基金仰賴經理人靈活操作，透過親身調研產業及企業，投資聚焦「競爭力強大」、「股價波動低」及「可望持續配發高股息」，並提供「配息」、「不配息」以及「TISA」三種級別。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，觀察台股後市，有兩大關鍵因素至關重要，即台幣匯率與關稅，觀察當前環境下，能否找出具匯率及關稅轉嫁能力的台灣廠商，將是投資布局的重點。今年國發會公布的景氣對策信號已從熱絡「紅燈」轉為穩定「綠燈」，雖基本面有所下修，但股價面因川普宣布過於激烈的對等關稅政策而提前「清創」，導致股市泡沫早已破裂，且大多反應完畢，目前籌碼乾淨，認為台股市場最壞的時期已經過去，未來將進入「資金行情」，走勢可持續關注貨幣供給量的變化。

追蹤「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」的元大台灣高息低波ETF表現贏過不少主動共同基金，近三年報酬風險比為台灣大型股票型基金第一，凸顯長期報酬風險控管能力穩定，在承受相同風險下，有機會獲得較佳報酬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。