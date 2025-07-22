四大主題型ETF 享AI紅利

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美中科技爭霸戰持續，投信法人預估，美國對中國的人工智慧（AI）晶片部分解禁後，美國固守AI世界霸主企圖明顯，將持續推升電力基建、機器人等產業發展，投信法人點名電力基建、智駕車、航太科技與機器人等等四大主題型產業ETF可望坐享AI紅利。

美股標普500、那斯達克指數持續創新高，市場資金重返科技主流趨勢不變，顯示美股下半年多頭支柱除科技股外，直接受惠於AI驅動成長的電力基建、智駕車、航太科技與機器人等主題商品，市場買氣也跟進升溫。

新光美國電力基建（009805）ETF經理人劉恆誌表示，從評價面來看，電力基建類股近年受惠美國AI資料中心等需求暴增，股價隨AI股持續上漲，交投熱度不若AI股過度擁擠，評價面也不如科技股攀高，預估今、明兩年美國在AI晶片、AI伺服器、資料中心等泛AI商機愈燒愈旺帶動下，電力基建股具中長期投資潛力。

投信法人表示，美股下半年關稅陰霾漸散，在大型企業獲利強勁與投資人對經濟前景樂觀的雙重帶動下，市場預估資金將重返股市等風險性資產押寶，預期標普500指數未來12個月後，有機會再上漲10%。

主要原因來自企業資本支出熱潮出現，成為美國經濟的成長引擎，包括晶片巨頭或雲端大廠積極推動AI，大力推動算力基礎設施、形成AI軍備競賽；能源與公用事業也投入數十億美元於技術與基建，包括核電計劃復興、舊電廠延役等，以解決電力需求缺口，支援AI應用。

展望後市，台新全球龍頭成長主動式ETF基金經理人蘇聖峰表示，根據Goldman Sachs預估，標普500今年預估獲利成長率為7%、2026年獲利成長率更上看14%，其中，科技七巨頭財報及展望良好，利帶動科技業持續成長；加上投資人對救市訊號有所期待，有助於延續多頭氣氛。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

日經亞洲：黃仁勳取代馬斯克 成中國與川普溝通橋梁

輝達 H20 晶片出貨仍藏挑戰？外媒：後續供貨恐遞延9個月

黃仁勳：全球鏈不可能脫鉤 美中會找到競合並存模式

輝達、超微競推新品…台積左右逢源 大咬AI紅利

相關新聞

長線績優ETF人氣延燒 穩健報酬吸引資金青睞

在台灣ETF市場蓬勃發展下，投資人開始面臨選擇障礙，2025年ETF掛牌檔數將寫下300檔里程碑，元大臺灣ESG永續（0...

四大主題型ETF 享AI紅利

美中科技爭霸戰持續，投信法人預估，美國對中國的人工智慧（AI）晶片部分解禁後，美國固守AI世界霸主企圖明顯，將持續推升電...

殭屍ETF現形 三個原因

ETF成為台灣投資人重要理財工具的一部分，如今ETF掛牌檔數即將邁入300檔里程碑，然近三成ETF規模不足10億元，但E...

台股高息ETF商品 績優生

台股高息產品近年成為台灣投資人偏愛的理財工具，觀察台股高息產品近五年的長期績效表現，歷經市場多空考驗，有三檔表現贏過加權...

債券ETF 表現鴉鴉烏

債市表現持續低迷，再加上匯率因素影響，觀察盤面上99檔原型ETF表現，今年以來全盤皆墨，平均跌幅達到8.8%，更是有17...

固定收益型ETF 淨流入砍半

債市近周狹幅變動，過去一周淨流入整體固定收益型ETF幾乎砍半至僅44.9億美元，淨流入資金不再以美國債市為尊，美國、亞洲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。