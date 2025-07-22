四大主題型ETF 享AI紅利

美中科技爭霸戰持續，投信法人預估，美國對中國的人工智慧（AI）晶片部分解禁後，美國固守AI世界霸主企圖明顯，將持續推升電力基建、機器人等產業發展，投信法人點名電力基建、智駕車、航太科技與機器人等等四大主題型產業ETF可望坐享AI紅利。

美股標普500、那斯達克指數持續創新高，市場資金重返科技主流趨勢不變，顯示美股下半年多頭支柱除科技股外，直接受惠於AI驅動成長的電力基建、智駕車、航太科技與機器人等主題商品，市場買氣也跟進升溫。

新光美國電力基建（009805）ETF經理人劉恆誌表示，從評價面來看，電力基建類股近年受惠美國AI資料中心等需求暴增，股價隨AI股持續上漲，交投熱度不若AI股過度擁擠，評價面也不如科技股攀高，預估今、明兩年美國在AI晶片、AI伺服器、資料中心等泛AI商機愈燒愈旺帶動下，電力基建股具中長期投資潛力。

投信法人表示，美股下半年關稅陰霾漸散，在大型企業獲利強勁與投資人對經濟前景樂觀的雙重帶動下，市場預估資金將重返股市等風險性資產押寶，預期標普500指數未來12個月後，有機會再上漲10%。

主要原因來自企業資本支出熱潮出現，成為美國經濟的成長引擎，包括晶片巨頭或雲端大廠積極推動AI，大力推動算力基礎設施、形成AI軍備競賽；能源與公用事業也投入數十億美元於技術與基建，包括核電計劃復興、舊電廠延役等，以解決電力需求缺口，支援AI應用。

展望後市，台新全球龍頭成長主動式ETF基金經理人蘇聖峰表示，根據Goldman Sachs預估，標普500今年預估獲利成長率為7%、2026年獲利成長率更上看14%，其中，科技七巨頭財報及展望良好，利帶動科技業持續成長；加上投資人對救市訊號有所期待，有助於延續多頭氣氛。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。