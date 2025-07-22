長線績優ETF人氣延燒 穩健報酬吸引資金青睞

在台灣ETF市場蓬勃發展下，投資人開始面臨選擇障礙，2025年ETF掛牌檔數將寫下300檔里程碑，元大臺灣ESG永續（00850）、國泰數位支付服務及富邦台灣半導體等長期績優標的，吸引投資人追捧。

根據CMoney統計，ETF總規模為6.62兆元，平均一檔規模為226.92億元，其中，超過千億元15檔，占比高達57.4%，規模在6,000億元之上有一檔、4,000億元三檔、2,000億元三檔，知名的人氣標的包含元大台灣50、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、富邦台50等，ETF資金持續流入明星標的，呈現大者恆大。

流動性、績效表現、投資趨勢正向的ETF 圖／經濟日報提供

除了上述這些大型標的之外，中小型ETF也有表現不錯的標的，值得留意。篩選近一年的日均量在千張以上、規模介於10億元至400億元間、近三年年年收紅，具備流動性、績效表現、投資趨勢正向等條件，相關如富邦公司治理、元大臺灣ESG永續、中信關鍵半導體、FT臺灣Smart、國泰數位支付服務、國泰股利精選30、永豐台灣ESG、富邦台灣半導體、復華富時高息低波、兆豐藍籌30。

台股部分，富邦投信說明，除了受惠於AI相關議題以及電子產品出口以外，許多美國廠商搶在對等關稅公布前先行備貨，使得6月台灣出口創單月新高，打破過去五窮六絕的產業循環，投資人可以關注對等關稅稅率公布後是否出現第3季傳統淡季呈現更淡的情形。

中國信託投信基金經理人葉松炫指出，台灣為出口導向，新台幣兌美元匯率驟升，確實將影響企業獲利表現，這也將反映在企業第2季財報與半年報中；且川普尚未公布關稅稅率，成為影響台股的不確定因素。不過AI需求持續擴張為不爭的事實，台灣半導體供應鏈在先進製程領域領先，有較高的議價能力，可望降低匯率衝擊。

海外市場部分，國泰投信指出，市場對關稅議題已逐漸瞭解到川普政策的反覆性，股市表現終究要回歸題材面，美股從熊市邊緣反彈至近日新高點，資金逐漸重返美股，增強股市上漲信心，標普500、那指同步創新高，輝達市值站上4兆美元，市場好消息頻傳，比特幣因川普力捧，具備長線漲勢，海外ETF成為高股息、市值型ETF的另一資產配置明燈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。