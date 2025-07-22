殭屍ETF現形 三個原因
ETF成為台灣投資人重要理財工具的一部分，如今ETF掛牌檔數即將邁入300檔里程碑，然近三成ETF規模不足10億元，但ETF不像共同基金有合併這條路，加上下市、清算往往會有觀感不佳的問題，也因此盤面也衍生出不少沒有效率的殭屍ETF。
觀察這些名單，法人分析主要有三大原因：交易取向未普及、題材接受度低、題材重複。
國內大型投信主管指出，這現象其實是發展中的必然，且國外市場ETF的上下市頻率更高更頻繁、流程也更快，台灣過去20年ETF也是這樣慢慢一步一步長大，規模不大並不代表產品不好，也可能是時機還沒到，如果主題是對的或是具獨特性，仍是盤面上不可或缺的投資選擇。
法人進一步表示，隨著ETF市場發展愈來愈成熟，參與發行商也愈來愈多，商品的重複度也隨之提升，發行的商品不可能檔檔都是爆款，產品一多也會讓資金分散。
此外，市場投資趨勢的轉變和法規的變化讓ETF有不同的面貌，當一段趨勢初期可能面臨到交易取向未普及、投資人題材接受度低的問題，或當產業主題進入成熟階段，對應的主題式ETF也會漸漸不受到資金青睞。
投信法人也提醒投資人，ETF是好的投資工具，但入手前仍須留意規模、日均量的流動性表現，避免投資後10%的標的，以免承擔不合理的折溢價風險。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言