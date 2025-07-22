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股債配亮眼 永豐4檔ETF於7月24日除息

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

大而美法案正式生效，透過減稅與製造業補貼刺激美國經濟，有望推動美國GDP成長。大而美法案也推升高科技產業需求，利好相關的AI與半導體供應鏈，激勵相關伺服器大廠股價上漲，反映邊緣AI題材的市場熱度。抵稅政策後續有望吸引更多台廠赴美投資，推升伺服器與PCB族群發展，永豐投信表示，建議投資人核心配置大型科技與AI概念股，具備未來潛力，同時有強勁成長動能。

永豐投信發布4檔股債ETF最新配息公告，分別為永豐美國500大（00858）、永豐台灣ESG（00888）、永豐ESG低碳高息（00930）、永豐ESG銀行債15+ ETF(00958B)，7月23日為最後買進日，均在7月24日進行除息，並在8月19日發放配息。

台股受到輝達（NVIDIA）晶片獲准於中國大陸銷售的利多攀高提振，電子產業展現表現強勁，隨著市場逐步消化短期雜音，市場對於相關產業的前景持樂觀態度，布局上仍以AI和半導體為主。台股在電子產業的驅動下，展現出穩健的成長，因此長期來看，台灣半導體供應鏈的全球布局可能更穩固，鞏固其在AI與高性能運算市場的領先地位。

近期美國聯準會（Fed）宣布計劃大幅調降美國大型銀行的「強化版整補充槓桿比率」（eSLR），放寬對銀行的資本要求，有望強化銀行作為公債市場中介的腳色，提高銀行購買公債的意願，此改革將有助於增強美國國債市場的韌性。槓桿比率相關規範鬆綁有助於強化美國金融機構的公債市場中介腳色，對於公債市場深度有積極幫助，搭配貨幣政策重新啟動降息循環更有利債券投資，永豐投信建議投資人可以適度配置公債，可以選擇長天期，作為投資組合的工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ESG ETF 公債 台股 輝達 永豐美國500大（00858）

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