台股失守23000點…但這檔主動式ETF買氣不減 近三日成交額逾8億最旺

台股大盤本周震盪，22日以22,987.92點收盤，下跌352.64點，失守5日線及23,000點，不過，趁著股價回檔投資人大舉搶進台股主動式ETF布局；統計至昨日，不分國內外主動式ETF的基金淨資產總價值越過150億元大關，從交易情況來看，主動統一台股增長(00981A)最受資金青睞，近三日(7/17~21日)成交金額8.6億元，規模上升至約45.1億元，為主動式ETF中買氣、規模增長最強勢的一檔。

台灣今年迎來主動式ETF元年，自今年5月首檔主動式ETF上路後，先後面臨美中貿易關係緊張、川普揚言提高鋼鋁進口關稅，及美國轟炸伊朗核設施等，造成市場起伏波瀾不斷；但目前6檔國內外主動式ETF中，已有5檔超越上市時的規模。

根據CMoney最新統計資料顯示，截至7月21日，主動統一台股增長(00981A)規模較上市時增加超過17億元，主動野村臺灣優選(00980A)規模則增加約10.8億元，成為唯二自上市以來規模增加超過10億元的主動式ETF；主動中信ARK創新(00983A)和主動安聯台灣高息(00984A)這兩檔與上市時相比，規模增加也都突破4億元。

主動統一台股增長經理人陳釧瑤指出，美國解禁輝達H20晶片可銷往中國，再加上台積電第2季財報優於預期，並上調2025全年財測，為近期帶動台股加權指數走高的兩大重要因素；同時突顯市場資金持續集中，流往基本面良好且需求動能穩健的AI產業。

陳釧瑤表示，預期短期內台股將維持高檔震盪格局，現階段布局策略宜「選股不選市」，看好水冷散熱產業、電源供應器及電源線，和台積電先進製程供應鏈等三大產業前景，未來評價有望進一步上揚。 （資料來源：CMoney及各投信業者官網，統計期間為2025/7/17~7/21；基金規模統計至7/21公告之數據）

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