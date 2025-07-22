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28歲資產衝破130萬！他月投1萬重押高息ETF 大讚複利威力

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人都會訂下30歲以前存到第一桶金的目標。示意圖／Ingimage
許多人都會訂下30歲以前存到第一桶金的目標。示意圖／Ingimage

許多人都會為自己訂下「30歲前存到第一桶金」的目標，一名28歲網友近日在Dcard分享，自己長期透過每月定期投入1萬元買進ETF，包括00878、006208、0056等五檔，而在最近16個月內，總資產從之前的100萬元來到130萬，引發熱烈討論。

原PO透露，他於113年3月達成人生第一桶金，從以前就有進行規律投資ETF，每月投入約1萬元買進，同時也持續累積現金儲蓄，今年7月檢視帳戶時發現，總資產已來到130萬元，感動直呼：「大約一年半左右，居然多了30萬，沒想到這個就是複利威力嗎？」

從他公布的資產配置來看，證券資產逾95萬元，投資標的大多以高股息ETF為主，包括國泰永續高股息（00878）占比最高達38%，其次為富邦台50（006208）18%、國泰台灣5G+（00881）14%、元大台灣高息低波（00713）12%、元大高股息（0056）10%，其餘標的合計約占7%。

他也補充，每月一萬塊就拿這幾檔買零股累積，除了固定投資的部分，每月剩餘資金會轉存至帳戶，目前現金水位約70萬元，預計作為未來結婚基金使用，若手頭有餘裕，會再加碼台股或ETF。

貼文曝光後，許多網友留言討論，有人驚訝表示：「你28歲就有95萬本金？本業應該蠻高薪的吧」、「我是用台積電＋00757當存股標的，搭配50正二和那斯達克正二作波段操作，每月薪水約8萬，扣除1萬生活費，其餘全數投入，目標是早日達到千萬資產」。

也有人恭喜原PO成功跨出第一步：「恭喜達成第一桶金，接下來會發現資產成長速度越來越快，這就是複利的驚人力量」、「我27歲，工作兩年多，每月定投0050與QQQ各1萬，也快要碰到百萬大關了」。但也有網友提醒：「可惜買太多高股息ETF，如果改投市值型ETF，資產成長的速度可能會更快。」

原PO曬出資產配置。圖擷自Dcard
原PO曬出資產配置。圖擷自Dcard

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF Dcard 月薪 高股息 台積電

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